Кристалина Георгиева призова страните да се въздържат от въвеждане на ответни мита

Влиянието на митата, обявени от САЩ, засега е ограничено, но на последно място защото мнозинството от страните в света се въздържат от ответни мерки. Това посочи управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева на годишните срещи на МВФ и световната банка, които продължават във Вашингтон.

Най-голямата световна икономика, САЩ, избра митата като инструмент в търговската си политика, но повечето държави в света - със само три изключения от 191 членки на МВФ - избраха да продължат да се придържат към търговския режим на най-облагодетелствана нация (режим по правилата на СТО, гарантиращ, че дадена страна няма да бъде третирана по-неблагоприятно от която и да е друга – бел. ред.), каза Георгиева, призовавайки настоятелно правителствата по света да продължат да следват тази политика, съобщи БТА.

По думите й засега влиянието на митата остава ограничено. За страните, срещу които те са наложени, тарифите действат като шок, който ограничава инфлацията. Макар за страната, която налага тарифите, това да е потенциален фактор за ускоряване на инфлацията, засега въздействието им в САЩ е незначително. Според експертите на МВФ за това има три фактора. На първо място, компаниите, занимаващи се с външна търговия, са в добро състояние, имат добра рентабилност и могат да поемат част от митата за сметка на печалбите си. Второ, предварителни промени и корекции в позициите на бизнеса позволиха да се поддържат цените от преди въвеждането на тарифите, и трето, вероятната корекция на веригите за доставки също може би облекчава въздействието.

Ако напрежението в търговията се засили, това разбира се ще има отрицателно въздействие, предупреди Георгиева и призова държавите по света да запазят търговията като източник на растеж.