Комисия в ЕП подкрепи ускореното спиране на газовите доставки от Русия в ЕС

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика в Европейския парламент (ЕП) подкрепи днес предложения за ускорено прекратяване на вноса на руски газ, като срокът се изтегля с една година по-рано от първоначално планираното, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Съгласно новото предложение, вносът на природен газ от Русия ще бъде забранен от началото на следващата година, с ограничени изключения до 1 януари 2027 г. за договори, сключени преди 17 юни 2025 г.

Законопроектът ще бъде разгледан от целия ЕП, който може да го одобри или промени, след което ще бъде договорен с държавите членки на ЕС.

Първоначално през юни 2025 г. Европейската комисия предложи правно обвързваща забрана за внос на руски природен и втечнен газ (LNG) до края на 2027 г., но евродепутати предложиха този срок да бъде изтеглен до 1 януари 2027 г.

Дипломати от страните членки на ЕС отчитат, че е малко вероятно правителствата на националните държави да се съгласят срокът да бъде изтеглен една година по-рано.

Според тях ЕП може да използва това искане като средство, с което да бъдат постигнати други компромиси в преговорите.

Целта на тези действия е да бъде лишена Русия от приходи за финансиране на водената от нея война в Украйна.