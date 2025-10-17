След 1,2 милиона бройки Volkswagen Touareg спира да се произвежда

Производството на Touareg с двигател с вътрешно горене ще приключи през 2026 г. Volkswagen пуска на пазара "Touareg Final Edition".

Преди 23 години Volkswagen за първи път навлезе в премиум сегмента с Touareg и седана Phaeton. От 2002 г. насам луксозният SUV впечатлява с високи нива на комфорт и модерни високотехнологични характеристики. Моделът от серията може да бъде поръчан до края на март 2026 г.

С първия си офроуд автомобил, Volkswagen навлезе в нов сегмент от автомобили. Благодарение на своите размери, оборудване и технологии, Touareg бързо се утвърди в луксозния клас. Въпреки размера си, той винаги се отличаваше с непреходен, семпъл дизайн. Интериорът, във всички поколения, се представя като стилен и допълнен от множество технически иновации.

Първоначално Европа, и особено Германия, бяха най-важните пазари за продажби. Днес Touareg се предлага в 39 страни. До момента са продадени над 1,2 милиона бройки.

Веднага след пускането си на пазара през есента на 2002 г., Touareg се превърна в един от най-аплодираните SUV-ове в своя клас с иновации като електромеханична стабилизация на накланянето и въздушно окачване CDC с шестстепенен контрол на нивото. Възможни са преминавания през вода с височина до 58 сантиметра и наклони до 45 градуса