Интерактивна карта показва на инвеститорите къде има свободни места за заводи

Министърът на иновациите и растежа Томислав Дончев и шефката на агенцията за инвестиции Мила Ненова представиха интерактивна карта за инвеститорите.

Интерактивна карта ще показва на инвеститорите къде има свободни терени да разположат заводите си. На нея те могат да открият локациите и предимствата на индустриални зони, отделни имоти, както и как могат да се свържат с научната среда.

Картата е разработена от Министерството на иновациите и растежа и Българската агенция за инвестиции и беше представена официално пред бизнеса от техните ръководителите - министър Томислав Дончев и Мила Ненова. Тя може да се види тук https://investmap.government.bg/

Картата представя три основни групи информация. За индустриалните зони например може да се види какви свободни места има, какъв е достъпът до ВиК и електрическтво, както и данни за пазара на труда - безработни лица, средна годишна заплата, завършили студенти, ВУЗ-ове, обществени услуги, местни данъци и такси, насърчителни мерки. Освен държавните индустриални зони могат да се открият и частни, общински или със смесена собственост. Всеки собственик обаче сам качва информация за терена си.

Отделно могат да се открият и самостоятелни индустриални имоти - с поне10 хил. кв. м площ, ако е застроен, а 50 хил. кв. м, ако не е.

Третият тип информация е за научно-технологична инфраструктура -
центрове за върхово постижение, лаборатории с описание на оборудването.

Собствениците на терени и лаборатории обаче сами качват съдържание на платформата, така че не всички може да са налични и картата ще се актуализира постоянно.

"В конкуренция с всички наши съседи сме обречени да бъдем умни и бързи. Дължим на инвеститора много подобрения в ефективността на работата и в институциите, следващите седмици имаме съвсем конкретни идеи как да сме по-бързи. Трябва да сме в състояние да им предложим 24-часово дежурство за отговор на всички административни казуси", каза вицепремиерът Томислав Дончев. 

Ние припознахме индустриалните зони като ключов инструмент за привличане на инвеститори, защото за тях бързината е ключов фактор. На земеделска земя може да ти отнеме 3 години, преди да започнеш да строиш, а в индустриална зона - месеци. Съфинансираме развитието на10 нови индустриални зони, но наличните са ключови, подчерта той.

И обърна специално внимание на националната иновационна инфраструктура като центровете за върхови постижения, за компетентност, "София Тех парк", в които са инвестирани десетки милиони за лабораторно оборудване. "То се ползва интензивно от български учени и разработчици, но идеята е то да е достъпно и за българските технологични предприятия. Основният проблем е, че българският индустриален сектор не знае за това оборудване", заяви Дончев и изрази надежда, че с тази платформа това ще се промени.

"Начинът, по който изглеждаме навън, е ключов, а това е начинът, по който се чувстваме отвътре. Затова призовавам да имаме малко повече самочувствие, защото това е режим на самосбъдващо се пророчество", каза министърът.

