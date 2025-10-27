General Motors се отказва от водородните коли, след като първи ги измисли

След Renault и Stellantis, и американската компания General Motors, която е пионер в областта на водородните технологии, се отказва от този вид гориво.

От централата в Детройт обявивиха, че прекратява собственото си разработване на водородна технология, което беше създала под ръководството на компания, наречена Hydrotec. Това включваше разработване не само на силови агрегати за автомобили, но и за камиони и специализирано оборудване. GM също така планираше да използва водород като средство за съхранение на енергия, например в зарядни станции за електрически коли.

Според GM разходите са твърде високи, инфраструктурата на практика не съществува, а интересът сред потребителите е много малък. "Пътят към постигане на устойчив бизнес с горивни клетки е дълъг и несигурен", се казва в изявление на американския концерн.

Първият водороден автомобил от най-големия американски автомобилен производител е създаден през 1966 г. и по това време носи директно логото на GM, вместо някоя от добре познатите емблематични марки под него.

Батериите успяват да се поберат в прототип на Chevrolet Corvair, който е преименуван на Electrovair. За значително по-голямата водородна технология е необходим по-голям автомобил, така че е използвана каросерията на ван GMC Handi-Van.

Първият в света автомобил, работещ с водород, заемал по-голямата част от пространството си с два огромни резервоара зад втория ред седалки. Единият съдържал течен водород, а другият - течен кислород, докато днешните автомобили, работещи с водород, използват газообразен водород и получават кислород от въздуха.

Автомобилът е тежал над 3,2 тона, а само задвижващият механизъм е поемал тегло от над 1700 кг. GM Electrovan ускорявал до 60 мили в час за около половин минута и изминавал около 150 километра.