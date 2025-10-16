"Булгаргаз" предлага увеличение на цената на природния газ с близо 8 на сто за ноември

"Булгаргаз" предлага цена на природния газ за ноември от 65,82 лева (33,65 евро) за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това е посочено в заявление на дружеството, подадено до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), която трябва да утвърди цената. Предложението на "Булгаргаз" за ноември е за по-скъп природен газ със 7,88 на сто спрямо настоящата.

КЕВР утвърди цената на природния газ за октомври в размер на 61,01 лв./MWh или 31,19 евро за мегаватчас без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

Ако предложението на "Булгаргаз" ЕАД бъде одобрено, то дружеството ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия на цена от 65,82 лева за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, пише БТА.

Цените на ноемврийските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в последните дни се движат малко над 32 евро за мегаватчас.