https://www.24chasa.bg/biznes/article/21517098 www.24chasa.bg

Основните борсови индекси на Уолстрийт отвориха с ръст

Уолстрийт СНИМКА: Pixabay

Основните борсови индекси на Уолстрийт отвориха с повишение днешната търговия, подкрепени от положителния тримесечен отчет на тайванския производител на чипове "ТиЕсЕмСи" (TSMC), който засили оптимизма на инвеститорите около развитието на изкуствения интелект и продължи възходящия тренд при акциите на технологичните компании от сектора, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Промишленият индекс Dow Jones се повиши с 35,8 пункта или 0,08 на сто до 46 289,09 пункта.

Широкообхватният S&P 500 нарасна с 18 точки или 0,27 на сто до 6689,02 пункта.

Технологичният Nasdaq Composite отчете ръст от 94,3 пункта или 0,42 на сто до 22 764,40 пункта.

