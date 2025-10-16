ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Домашен арест за бившия зам.-кмет на София Никола ...

С над 4 на сто поевтинява токът за бизнеса утре

При средна цена от 247,63 лева (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент "Ден напред", сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на доставка - 17 октомври.

Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 258,44 лв. за мегаватчас. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-евтина с 4,18 процента в сравнение с цената за днешния ден.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 263,92 лв. за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 231,33 лв. за мегаватчас.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 69 342,22 мегаватчаса електроенергия, пише БТА. 

В пазарния сегмент "В рамките на деня" среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 248,01 лв. (без ДДС) за мегаватчас.

За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час е 240,83 лв. (без ДДС) за мегаватчас.

