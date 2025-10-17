Задава се нова криза с чиповете за автомобили

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Конфликтът около нидерландския производител на чипове Nexperia засяга почти всички европейски производители на коли, съобщава европейската асоциация на автомобилните производители ACEA. Компаниите и техните доставчици получиха миналата седмица известие, че Nexperia вече не може да гарантира доставките на чипове.

Китай е наложил ограничение за износ на групата, след като правителството в Нидерландия и съдилищата изгониха от страната китайската компания майка Wingtech .

Nexperia е основен производител на сравнително прости чипове за приложения като автомобили и потребителска електроника. Производителите често използват тези полупроводници за електронни системи за управление на много процеси в колите, известни като електронни управляващи блокове (ECU).

ACEA съобщава, че европейската автомобилна индустрия все по-често купува един и същ вид чипове от различни компании, но адаптирането към новите доставчици отнема няколко месеца. Според организацията, настоящите запаси от чипове Nexperia ще се изчерпят след няколко седмици.

"Изведнъж се озовахме в тревожна ситуация. Нуждаем се от бързи и прагматични решения от всички участващи страни", каза Зигрид де Врис, генерален директор на ACEA.