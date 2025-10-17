Задава се нова криза с чиповете за автомобили

Конфликтът около нидерландския производител на чипове Nexperia засяга почти всички европейски производители на коли, съобщава европейската асоциация на автомобилните производители ACEA. Компаниите и техните доставчици получиха миналата седмица известие, че Nexperia вече не може да гарантира доставките на чипове.
Китай е наложил ограничение за износ на групата, след като правителството в Нидерландия и съдилищата изгониха от страната китайската компания майка Wingtech .
Nexperia е основен производител на сравнително прости чипове за приложения като автомобили и потребителска електроника. Производителите често използват тези полупроводници за електронни системи за управление на много процеси в колите, известни като електронни управляващи блокове (ECU).
ACEA съобщава, че европейската автомобилна индустрия все по-често купува един и същ вид чипове от различни компании, но адаптирането към новите доставчици отнема няколко месеца. Според организацията, настоящите запаси от чипове Nexperia ще се изчерпят след няколко седмици.
"Изведнъж се озовахме в тревожна ситуация. Нуждаем се от бързи и прагматични решения от всички участващи страни", каза Зигрид де Врис, генерален директор на ACEA.