АИКБ: Моментът за политически хаос и криза е неподходящ за икономиката

Не е най-подходящият момент за политическа криза и хаос и за предсрочни парламентарни избори. Намираме се в момент за съдбоносни решения в икономически план. Затова политиците трябва да проявят разум и отговорност и да избегнат тези трусове, тъй като такива действат токсично на икономиката. Трябва да се има предвид предстоящото влизане в еврозоната и приемането на бюджета за следващата година. Това каза Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), по NOVA NEWS.

Трябва да бъдат взети трудни решения по отношения на разходите и финансовата дисциплина, посочи той.

По отношение на бюджета Иванов смята, че трябва да бъдат изслушани синдикалните организации, за да се имат предвид техните позиции за бъдещи политики и реформи. По негови думи обаче такъв дебат липсва.

„Не знаем какво ще бъде предложено от Министерството на финансите като план сметка за следващата година. Чуваме за повишаване на разходи и данъци", каза той.

Иванов заяви, че позиция на АИКБ е, че трябва да се действа много внимателно при планирането на бюджета, а дефицитът да бъде ограничен.

Експертът обясни, че икономическият ръст не успява да компенсира разходите, „които са следствие на популистки решения на политиците в две направления – повишаване на заплатите в държавната администрация и социалните плащания".

„Това доведе до ескалация на разходната част на бюджета, която достигна до 46% от БВП – абсолютен рекорд. Приходната част не успява да компенсира тази завишена разходна част", обясни Иванов.

Той каза още, че средствата за пенсии, заплати и социални плащания трудно могат да бъдат намалени.

„Това поставя под риск стабилността на публичните финанси и то за дълъг период, тъй като икономиката не успява да навакса завишените харчове. Заради това се увеличава и държавният дълг, защото единственият начин да бъдат финансирани тези дефицити е чрез външни заеми. Такъв беше и сценарият в Гърция през 2008 г. Такъв се наблюдава и през последните години в Румъния", обясни още Иванов.

Иванов не смята, че трябва да има повишение на данъците и осигуровките. Според него проблемът не е в приходната, а в разходната част на бюджета. Увеличаването на данъчно-осигурителната тежест ще намали икономическият растеж, смята още експертът.

Иванов е на мнение, че финансирането на здравната система е достатъчно, но парите не се харчат ефективно. Той смята, че трябва да се увеличат парите за профилактика.