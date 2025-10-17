ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Подкаст: Малкият Иван Лечев свирил на цигулка, но ...

Индия е намалила наполовина вноса на руски петрол

1780
СНИМКА: Pixabay

САЩ и Индия са провали продуктивни търговски преговори и индийските рафинерии вече са намалили с 50% вноса на руски петрол, заяви снощи пред Ройтерс представител на Белия дом, цитирани от БТА.

Агенцията отбелязва, че според индийските представители намаляването все още не може да се отчете, макар и да се отразява в данните за вноса за декември и януари. Рафинериите вече са направили поръчки за ноември, които включваха и някои пратки, които трябва да пристигнат през декември. Индийското правителство все още не е изискало от рафинериите да намалят вноса от Русия.

Индийското министерство на петрола и индийските рафинерии, които купуват руски петрол, не са отговорили за момента на молба на Ройтерс за коментар.

СНИМКА: Pixabay

