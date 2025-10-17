Липсата на китайски микрочипове може да удари световната автомобилна индустрия

Проблем с доставките на микрочипове, произтичащ от спор между Китай и нидерландското правителство, може бързо да засегне производството на автомобили в САЩ, предупреждават автомобилостроители и техните доставчици в отговор на съобщение от производителя "Некспериа" (Nexperia), предаде Ройтерс.

Асоциацията на европейските автомобилостроители (ACEA) съобщи, че автомобилни компании и техните доставчици са получили от "Некспериа" уведомление миналата седмица, че компанията не може да гарантира доставките на своите чипове. ACEA добави, че това може да доведе до значителни нарушения в производството, припомня БТА.

В САЩ "Алиансът за автомобилни иновации" (Alliance for Automotive Innovation) — който представлява производители като Дженерал мотърс" (General Motors), "Тойота" (Toyota), "Форд" (Ford), "Фолксваген" (Volkswagen), "Хюндай" (Hyundai) и други призова за бързо уреждане на спора. "Ако доставките на автомобилни чипове не бъдат възобновени бързо, това ще наруши производството в САЩ и много други страни и ще засегне много други отрасли", заяви изпълнителният директор на алианса Джон Бозела.

Някои автомобилни компании съобщиха пред Ройтерс, че американските им заводи могат да бъдат засегнати още през следващия месец, като поискаха да останат анонимни поради чувствителността на темата.

Конфликтът избухна след като нидерландското правителство обяви, че към 30 септември е поело контрол над "Некспериа"— компания с китайско участие — заради опасения от възможен трансфер на технологии към китайската ѝ компания-майка "Уингтек" (Wingtech). Според съдебни документи решението е последвало седмици на засилен натиск от страна на САЩ. Вашингтон постави "Уингтек" в своя списък с контролирани лица в края на декември 2024 г., а нови правила разширяват експортните ограничения за компании, които са поне 50 на сто собственост на такива организации.

На 4 октомври китайското министерство на търговията издаде мярка, с която забрани на "Некспериа Чайна" и нейните подизпълнители да изнасят определени готови компоненти произведени в Китай, се казва в изявление на "Некспериа".

"Фолксваген" (Volkswagen) и Бе Ем Ве (BMW) заявиха, че засега производството им в Европа не е засегнато, но че извършват проверки и оценка на риска във веригите си за доставки, допълва Ройтерс.

Вчера властите Китай заявиха, че "твърдо се противопоставят" на решението на правителството на Нидерландия да поеме контрола над китайския производител на полупроводници "Некспериа", дъщерно дружество на "Уингтек текнолъджи" (Wingtech Technology), като определи действията на нидерландското правителството като "нарушение на пазарните принципи". Китай също така обвини САЩ, че са оказали натиск върху Нидерландия да предприеме тези действия срещу компанията.

Правителството на Нидерландия се позова на закон от времето на Студената война, за да оправдае поемането на контрола върху "Некспериа", като се аргументира с съображения за националната сигурност.