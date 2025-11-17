Как да се справяте с колега, който си присвоява власт

Веднага, твърдо, категорично режете мерака му да ви контролира и нарежда, съветват поведенческите психолози

Шефът възложи на колежката Деспотова да организира годишната среща на екипа. Задача по-скоро техническа. Но Деспотова се почувства изключително важна и започна да се прави на шефка, да пита кой къде е, какво работи, всекидневно да контролира всичко и всички, да оценява, порицава и нарежда.

За подобен случай Шекспир кратко казва "Забравил шутът ранга свой".

Има и един прословут социалнопсихологически експеримент, който изважда на показ как хората се надуват, като получат малко власт, колко обичат да си присвояват власт и да злоупотребяват с нея.

На 15 август 1971 г. известният психолог Филип Зимбардо (1933-2024) започва да провежда в Станфордския университет изследване как наложената социална роля влияе върху поведението. То е финансирано от армията - от Службата за военноморски изследвания на САЩ, и трябва да продължи две седмици. Командването приема идеята на професора да задълбочи проучванията по резултатите от експеримент за изследване на подчинението, проведен през 1961 г. от социалния психолог Стенли Милграм. Според него хората са склонни да се подчиняват на авторитетни фигури и да правят това, което им се каже, в т.ч. злини и жестокости, които са в разрез с личните им морални убеждения.

За своя опит Зимбардо разделя 24 студенти на две групи - пазачи и затворници. В затвор превръща мазето на факултета по психология.

Затворниците са вкарани в подземието с вързани очи, за да ги дезориентират и поставят в напълно непозната ситуация. След това са съблечени и обезпаразитени - за по-голяма достоверност.

На пазачите раздават униформи и им казват, че е позволено да упражняват физически и психически контрол над затворниците, да създават страх, за да поддържат ред. Сиреч - дават им власт.

Надзирателите още от самото начало влизат в роля да тормозят затворниците.

На следващата сутрин затворниците организират бунт. Пазачите се озлобяват, започват да издевателстват над тях. Нататък сблъсъците стават все по-ожесточени.

Проф. Зимбардо прекратява експеримента след петия ден, защото вижда, че пазачите и затворниците са напълно погълнати от своите роли.

"Хората, които получават власт, имат склонност да стават по-лоши, озлобени, дори садистични вследствие на властта. Нормални, добри хора лесно се превръщат в извършители на злото. Злото е упражнение на могъщество", коментира професорът.

Той самият признава, че по време на опита се е опиянил от властта - чувствал се е по-скоро като затворнически началник отколкото като психолог изследовател.

Станфордският експеримент е толкова впечатляващ, че десетилетия се цитира и анализира. Влиза и в учебници по психология. (Мнозина съвременни учени призовават да бъде изваден оттам, защото е зловещ и неетичен, а резултатите от него са манипулирани и пресилени.)

Накратко, той показва как хората бързо влизат в образ, дори когато знаят, че това е игра. Получават когнитивен дисонанс - в съзнанието им се сблъскват собствените знания, убеждения и нагласи с информация от околната среда, която им противоречи. Но тя побеждава, когато им дава власт. Те адаптират информацията така, че да послужи на позитивното им себесъзприятие. Особено ако са от психологическия тип личност, при който доминира потребността от власт.

Та не се учудвайте, че колежката Деспотова си присвоява правомощия, каквито никой не й е дал. Това си е човещинка.

Само че вие трябва веднага да я поставите на място и да не й позволявате да ви контролира. Нали сте наясно кой кой е в екипа.

Ако позволите, ще ви тормози все повече. Това също си е човещинка.

Наблюденията в работните колективи показват, че често има един или няколко служители, които се стремят да си присвояват ръководни функции. Някои притежават качества, успяват да наложат авторитета си и да се превърнат в неформални лидери на екипа. Други нямат и от поведението на останалите зависи дали ще позволят да бъдат контролирани.

Зависи и от мениджъра, който не бива да разрешава някой служител да превишава правомощията си. Често пъти обаче той използва подчинен с апетит за власт, за да го осведомява какво се случва в екипа. Затова подхранва представата му за важен, за "дясна ръка".

Ако началникът ви е от тази порода и използва така Деспотова, не е добър атестат за мениджърските и човешките му качества. По-трудно е и да я поставите на място. Но направете всичко възможно да не се поддавате на контрола й и да не й позволите да ви налага авторитет.

Не се отчитайте, не се обяснявайте пред нея, щом не е необходимо за работата. Това не влиза в служебните ви задължения, нито в задълженията на колежката ви. Ако се опитава да ви нарежда, веднага я отрязвайте твърдо и категорично.

Бъдете бдителни и в уж неангажиращите разговори през почивките. Човек, който обича да си присвоява власт, иска да е осведомен за всичко. Наясно е, че информацията е власт, която може да използва за своите цели. А сред тях обикновено е и доносничеството към шефа, за да валидира контролните си функции.

Според психолозите особено внимателни трябва да са хората от типа изпълнители, защото те са склонни да се подчиняват дори когато някой сам си приписва лидерство и авторитет.

Не правете като тях

Изключително неприятно е, когато началникът позволява няколко човека да си присвояват контролни функции спрямо колегите си. Тогава това се превръща в групова норма (като при надзирателите в Станфордския експеримент) и дори в състезание кой ще завземе повече власт. Задължително отравя работната атмосфера и намалява продуктивността.

А трябва да внимавате и за собственото си поведение. Човек толкова се потапя в нормите на групата, че губи усещането си за идентичност и започва да се държи като другите.

"Системата, която заобикаля човека, има по-голям дял в неговите решения, отколкото признаците на личността, които той е придобил в процеса на своята социализация и на възпитанието си. Добри ябълки, поставени в лоша ситуация, стават лоши ябълки", твърди проф. Филип Зимбардо.

"Мнозинството от хората е склонно да се корумпира при корумпиращи ситуации. Винаги има малцинство хора, за които не е така, и това са героите. Герои са тези, които се противопоставят на неправомерния авторитет. Но те винаги са само малцина", добавя социалният психолог.

