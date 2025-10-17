ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кметът на Дубровник: В града кокаинът се шмърка на...

Природния газ на хъба TTF надхвърли 32 евро за мегаватчас, на "Газов хъб Балкан" е 63 лв.

Цената на природния газ на хъба TTF е над 32, 105 евро за мегаватчас, на "Газов хъб Балкан" - 63 лева. Снимка: Снимка: Йордан Симеонов

Ноемврийските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са на цена 32,105 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 11 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 32,175 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при 32,378 евро за мегаватчас, посочва БТА.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 17 октомври, е 63,44 лева за мегаватчас, като поскъпва с 2,85 на сто. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 61,70 лева за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 63,44 лева за мегаватчас.

