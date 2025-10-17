Европейски фондови пазари със спад в ранната търговия, заличават седмичните печалби

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Понижение регистрират индексите на европейските фондови пазари в днешната ранна търговия и могат да отбележат най-големия си дневен спад от шест седмици, тъй като нови опасения за състоянието на банките в САЩ удариха глобално банковия сектор, предаде БТА, като се позова на Ройтерс.

Във Франкфурт DAX се понижи с 530,21 пункта или 2,18 на сто до 23 741,98 пункта към 11:02 часа бълг. време.

Парижкият CAC 40 спадна със 75,62 пункта или 0,92 на сто до 8112,97 пункта.

Лондонският FTSE 100 загуби 148,37 пункта или 1,57 на сто достигайки 9287,72 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 се понижи с 1,66 на сто до 562,18 пункта.

Средно акциите на банките в Европа се понижиха с 2,4 на сто, като най-големите загуби отчетоха "Дойче банк" (Deutsche Bank), "Барclays" (Barclays) и "Бе Ен Пе Париба" (BNP Paribas).

Надеждността на американските регионални банки отново беше поставена под въпрос, след като в четвъртък индексът им се срина с 6,3 на сто. Причина за това бяха съобщения от две банки, които породиха притеснения у инвеститорите относно скритото напрежение в кредитния сектор.

Книжата на датския фармацевтичен гигант "Ново Нордиск" (Novo Nordisk) поевтиняха с 4,6 на сто, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че цената на най-продавания медикамент за отслабване на датската компания ще бъде намалена и че преговорите за цените ще бъдат бързи.

Акциите на испанската банка Бе Бе Ве А (BBVA) поскъпнаха със 7 на сто, след като кредиторът не успя да убеди акционерите на "Сабадел" (Sabadell) да подкрепят агресивното предложение за придобиване на стойност 16,32 милиарда евро (19,07 милиарда долара). Бе Бе Ве А обяви, че незабавно ще възобнови изплащането на дивиденти към своите акционери.

Книжата на "Сабадел" поевтиняха със 7 на сто.