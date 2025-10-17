1.5 млрд. евро са чуждите инвестиции у нас за 8 месеца, намаляват с 11 на сто

Преките чуждестранни инвестиции у нас са 1,537 млрд. евро към края на месец август тази година, сочат предварителните данни на Българската народна банка. За сравнение, нетният поток на преките инвестиции в страната за първите 8 месеца на миналата година е бил положителен в размер на 1,725 млрд. евро или със 188,5 млн. евро (10,9 на сто) повече спрямо настоящия резултат, посочва БТА.

Размерът на преките вложения в страната за периода януари - август 2025 година се равнява на 1,4 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) на България, спрямо 1,7 процента от БВП през същия период на миналата година.

Конкретно за месец август нетният поток на преките инвестиции у нас е положителен в размер на 361,8 млн. евро, спрямо положителен поток от 533,6 млн. евро през същия месец на миналата 2024 година.

Данните на БНБ за нетния поток на преките инвестиции са предварителни и подлежат на ревизия, която може да измени настоящия им размер.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е положителен и възлиза на 227,8 млн. евро за януари - август 2025 г. Той е по-голям с 260 млн. евро от този за януари - август 2024 г., който е отрицателен в размер на 32,2 млн. евро.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 12,1 млн. евро, при отрицателен нетен поток от 5,5 млн. евро за януари - август 2024 г.

По предварителни данни, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 2,369 млрд. евро, при положителна стойност от 1,874 млрд. евро за януари - август 2024 г.

Нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е отрицателен и възлиза на 1,059 млрд. евро, при отрицателна стойност от 117,2 млн. евро за януари - август 2024 г.

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари - август 2025 г. възлиза на 288,2 млн. евро (0,3 процента от БВП), при 690,3 млн. евро (0,7 процента от БВП) за същия период на предходната година. През август 2025 г. нетният поток е положителен и възлиза на 24,2 млн. евро, при положителна стойност от 17,6 млн. евро за август 2024 г.