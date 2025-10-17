Измами с кредити от американски банки засегнаха финансовите пазари

Сериозни трусове преживяват регионални банки в САЩ заради разкрития за измами по заемите, отпуснати към фондове, инвестиращи в затруднени търговски ипотеки, което води до срив на акциите им и поражда опасения за състоянието на банковите портфейли с кредити, пишат световните агенции.

Две регионални банки в страната -"Зайънс Банк" (Zions Bank) и "Уестърн Алайънс Банк" (Western Alliance Bank) обявиха, че са били жертва на измама от кредитополучатели, които не са предоставили адекватни обезпечения по получените от тях кредити. Това увеличава опасенията за скрити проблеми в кредитните портфейли и на други банки, пише в. "Файненшъл таймс".

След тези разкрития, акциите на тези банки се сринаха - с по над 10 на сто. Това доведе до спад и при други регионални банки, както и до спад на индекса KBW Regional Banking Index, отразяващ представянето регионални или спестовни банки, с над 6 на сто - най-големият му дневен спад от няколко месец, допълва БТА.

Инвеститорите продават акции на регионални банки в паника, дори преди да има ясни отговори за мащаба на проблемите. Това е подобно на поведението по време на банковата криза през 2023 г., когато "Силикон вели банк" (Silicon Valley Bank) внезапно се срина.

Спадът на регионалните банки повлия и на по-широкия американски фондов пазар, като широкият индекс S&P 500 спадна с 0,6 на сто, тъй като финансовият сектор дърпа надолу целия пазар.

В същото време големите банки като "Джей Пи Морган Чейс" (JPMorgan Chase) и "Ситигруп" (Citigroup) изглежда са по-стабилни и диверсифицирани, но инвеститорите остават предпазливи.

Има засилени опасения за качеството на кредитите в частния пазар и банковия сектор, особено при по-малките регионални банки. Това води до несигурност и паника сред инвеститорите, които предпочитат да продават акции, докато не се изясни ситуацията.

Разкритията на "Зайънс Банк" и "Уестърн Алайънс Банк" последваха неотдавнашните фалити на производителя на автомобилни части "Фърст Брандс" (First Brands) и на автомобилния кредитор "Триколър Холдингс" (Tricolor Holdings), които доведоха до загуби и са под наблюдение на Министерството на правосъдието на САЩ.

Междувременно главният изпълнителен директор на "Джей Пи Морган Чейс" Джейми Даймън засили напрежението като заяви, че фалитите в американския автомобилен пазар са знак, че стандартите за корпоративно кредитиране са се понижили през последното десетилетие, допълва Си Ен Би Си. Даймън каза, че "това са ранни признаци, че може да има някакъв излишък", допълвайки, че "ако някога имаме спад, ще отчетем много повече кредитни проблеми".

"Когато видиш една хлебарка, вероятно има и още", заяви Даймън относно фалита на "Триколър Холдингс", цитиран от Блумбърг и Си Ен Би Си.

Фалитите на "Фърст Брандс" и на "Триколър Холдингс" породиха опасения за скритите рискове, когато банки като "Джей Пи Морган Чейс", "Джефрис" (Jefferies) и "Фифт търд банкорпорейшън" (Fifth Third Bancorporation) финансират компании.

В тримесечие, в което "Джей Пи Морган Чейс" значително надмина очакванията, благодарение на бум в инвестиционното банкиране, въпросите на журналисти и анализатори около кредитните загуби заемат централно място.

Въпреки че "Джей Пи Морган Чейс" успя да избегне загуби от дадения заем на "Фърст Брандс", тя отпусна кредит на "Триколър Холдингс", което доведе до загуби от 170 милиона долара през тримесечието, каза главният финансов директор Джеръми Барнъм. Загубите се случват, когато банката признава, че няма да получи обратно заемите, които е отпуснала, допълва Си Ен Би Си.

"До момента тези случаи изглеждат изолирани, но когато имаш достатъчно такива, хората започват да търсят още", каза Майк Майо, управляващ директор в "Уелс Фарго" (Wells Fargo). "Няма много място за грешки, когато имаш такова изобилие на кредитния пазар. Най-добрите времена са, когато се правят лоши заеми. Затова мисля, че днес предпазливостта печели пред оптимизма", допълни той.

Заради притесненията за регионалните банки, както и от нарастващото търговско напрежение между САЩ и Китай, доходността на двегодишните държавни облигации спадна до най-ниското си ниво от септември 2022 г. - до 3,41 на сто, посочва в. "Файненшъл таймс".

Базираната в щата Юта "Зайънс Банк", притежаваща около 89 милиарда долара активи, обяви в сряда, че ще направи провизия от 60 милиона долара, след като е отчела "явни неправомерни представяния и неизпълнение на договори" по два търговски кредита, свързани с двама кредитополучатели.

Банката също така съобщи, че е открила "други нередности, свързани с кредитите и обезпеченията" и е започнала съдебен процес в щата Калифорния срещу получателите на заема.

Отделно, "Уестърн Алайънс Банк" обяви вчера, че е започнала съдебен процес за измама от страна на свой кредитополучател, който не е предоставил обезпечение за заемите.

"Уестърн Алайънс Банк" търси възстановяване на около 100 млн. долара по лош заем, според данни на анализатори от банка "Сити" (Citi).

"Уестърн Алайънс Банк", която разполага с около 87 милиарда долара активи, заяви, че "критичните активи" (кредити с ранни признаци на проблеми) са по-малко на брой в сравнение с 30 юни 2025 г. и потвърди своята прогноза и перспектива за годината.

Реакцията на пазара е "преувеличена", тъй като проблемните кредити на "Уестърн Алайънс Банк" и "Зайънс Банк" представляват съответно едва 1,6 и 1,1 на сто от техния капитал, отчитат анализатори от "Джефрис", допълва "Файненшъл таймс".

Акциите на "Банк ъв Калифорния" (Banc of California) поевтиняха със 7,8 на сто.

"Исторически измамите са били много индивидуални, много единични случаи", каза Тимур Бразилър, финансов анализатор за акции на средни банки в "Уелс Фарго" (Wells Fargo).

Акциите на "Джефрис", която има предоставен заем към "Фърст Брандс", поевтиняха с 10,6 на сто.

"Уестърн Алайънс Банк" отказа да даде коментар извън официалното си съобщение, а "Зайънс Банк" също отказа да коментира темата извън официално подадените документи.

Проблемите при "Уестърн Алайънс Банк" и "Зайънс Банк" ще насочат вниманието към поредицата от отчети за печалбите на регионалните банки през следващите дни и седмици, като инвеститорите вероятно ще бъдат особено критични към изненади с провизии или кредитни нередности. "Уестърн Алайънс Банк" трябва да отчете печалбите си след края на борсовия ден на 21 октомври, а "Зайънс Банк" - ден по-рано, отчита Блумбърг.

Кризата през 2023 г. настъпи след като повишаването на лихвените проценти натовари портфейлите с облигации на "Силикон вели банк" и други регионални банки, докато Управлението за федерален резерв (УФР) повишаваше разходите за заеми. "Силикон вели банк" беше принудена да започне продажба на активи с големи загуби, когато депозитарите започнаха да изтеглят пари, което доведе до нейния крах. Този срив се разпространи към други банки, като панически настроените инвеститори продаваха акции на кредиторите без разбор, припомня Блумбърг.

В същото време добрите резултати на много от най-големите банки на Уолстрийт през последните няколко дни дават на инвеститорите по-спокоен поглед към големите кредитори - поне засега.

"Вижда се, че най-големите банки имат достатъчна диверсификация, за да поемат подобни проблеми", каза Майк Майо, допълвайки, че "от друга страна, по-малките банки имат по-малко пространство за грешки, когато възникнат проблеми".

Средно акциите на банките в Европа се понижиха с 2,4 на сто, като най-големите загуби отчетоха "Дойче банк" (Deutsche Bank), "Барclays" (Barclays) и "Бе Ен Пе Париба" (BNP Paribas) след опасенията за банковия сектор в САЩ.

Водещият британски борсов индекс FTSE 100, който е силно концентриран във финансовия сектор, се понижи с 1,5 на сто при започване на търговията в Лондон, пише в. "Телеграф".

Акциите на Ейч Ес Би Си (HSBC), втората по пазарна капитализация компания във FTSE 100, както и тези на конкуренти като "Лойдс" (Lloyds) и "НатУест" (NatWest), поевтиняха с около 2,5 на сто на всяка една от тях.

Защо фалита на "Фърст Брандс", която произвежда свещи за запалване на двигател и пера за чистачки разтревожи Уолстрийт?

В молбата за фалит компанията разкри, че разполага между 10 и 50 милиарда долара пасиви спрямо активи в размер на между 1 и 10 милиарда долара - резултат от рисково финансиране извън баланса, допълва Ройтерс.

По време на процедурата по несъстоятелност, кредиторите на "Фърст Брандс" подадоха иск до съда, твърдейки, че активи на стойност 2,3 милиарда долара "просто са изчезнали".

В последствие някои експерти посочват, че този фалит разкрива пукнатини в системата, която позволява т.нар. сенчесто банкиране - когато заемополучателите се обръщат към частни източници на финансиране извън традиционната банкова система. В случая с "Фърст Брандс", компанията е предоставила на кредиторите вземания по фактури като обезпечение.

На този фон управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева коментира темата като заяви, че е притеснена от ситуацията, която я държи "будна през нощта".