България разширяват партньорството си на пазара, като надграждат сключения в края на 2023 г. дългосрочен PPA договор за доставка на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. В тази връзка представители на RЕWЕ Group, водеща компания в сферата на търговията и туризма в Германия, част от която е BILLA България, посетиха ФЕЦ Верила - една от най-големите слънчеви централи у нас. Централата с инсталирана мощност от 123 MW се намира на южния склон на планина Верила до с. Крайници, край Дупница, и обхваща площ от над 1300 дка.

На гостите беше показана фотоволтаичната инсталация, която се състои от 220 000 високоефективни фотоволтаични панела, както и залата за управление и подстанцията за връзка с електроенергийната система на България. Електрохолд Трейд управлява съоръжението търговски, като извършва с висока степен на експертиза и иновативни системи процесите по планиране, прогнозиране, изготвяне на търговски графици, обмен на данни, оптимизиране и балансиране. По този начин се осигурява връзката между производство, пазар и потребление от краен клиент по конкурентен и ефективен начин в унисон със зеления преход.

„Благодарим за доверието от страна на BILLA България и REWE Group към Електрохолд по отношение доставката на енергията. Стараем се да отговорим по професионален начин на нуждите на пазара, като адаптираме условията по дългосрочните PPA споразумения към специфичните изисквания на клиентите. За последните няколко години развихме значителна експертиза по отношение на търговското управление на зелена енергия и доставката ѝ за бизнеса. Можем да реализираме физически доставки, пълни или частични, до всяка точка в България, както и финансови инструменти на чужди пазари, което е особено подходящо за международни клиенти с присъствие в други страни. Паралелно въвеждаме високотехнологична платформа за управление и оптимизация на енергийни активи, така че връзката производител - пазар - клиент да се реализира по иновативен и ефективен начин. Трансформираме се от търговец в класическия смисъл на думата в надежден енергиен доставчик, който управлява портфолио от зелени централи и системи за съхранение на енергия и същевременно доставя енергия за индустрията и корпоративния сектор“, каза Атанас Димов, изпълнителен директор на Електрохолд Трейд.

От своя страна Владимир Рашев, ръководител Технически отдел на BILLA България, заяви: „За нас устойчивият начин на правене на бизнес и преходът към зелена енергия и природосъобразни алтернативи на традиционните горива и на замърсяващи агенти не са само думи, а реални действия. Ние сме една от компаниите с огромен опит в производството на ВЕИ енергия от собствени фотоволтаични централи, като към момента така осигуряваме над 10% от нужната ни енергия. Но това не ни е достатъчно и затова разчитаме на доверени партньори като Електрохолд Трейд, които ни доставят „зелен ток“. Това партньорство е доказателство, че когато големи компании работят заедно за постигането на една голяма общественозначима цел, положителният резултат неминуемо ще дойде.“

Електрохолд последователно реализира стратегия да бъде водещ участник в трансформацията на енергийния сектор чрез активно присъствие на пазара на управление на възобновяемите енергийни източници и системи за съхранение на електрическа енергия, така че да покрие цялата верига от производство, съхранение, балансиране и доставка на електроенергия до краен клиент.