“По света и у нас” по БНТ с нова водеща

5720
Виктория Бояджиева Снимка: БНТ

Журналистката Виктория Бояджиева е новата водеща на сутрешни, обедни и късни емисии "По света и у нас" по БНТ 1.

"Да се присъединя отново към екипа на БНТ, за мен е като да се завърна у дома. Това е телевизията, която постави основите на моите професионални принципи и умения на екран", казва журналистката.

Кариерата започва през 2014 г. Пред телевизионната камера застава за първи път през 2017 г. в телевизия BiT. Става част от екипа на Българската национална телевизия през 2018 г. като репортер на "По света и нас".

Още тогава прави и дебюта си в телевизионната документалистика с филма "Лозето на вълчите хълмове", посветен на Грузия. По-късно работи като репортер в NOVA. Автор е на рубриката "Между редовете".

Виктория Бояджиева

