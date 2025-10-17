"Дизелгейт" още не е приключил, огромни глоби грозят автомобилните производители!

Десет години след като скандалът с манипулирането на емисиите на Volkswagen разтърси автомобилния свят, в Лондон се отваря нова глава от същата история. Този път на подсъдимата скамейка не е само един производител, а цели шест основни европейски компании: Mercedes-Benz, Ford, Renault, Nissan и марките на Stellantis - Peugeot и Citroеn.

В иск, заведен във Висшия съд в Лондон, цели 1,6 милиона собственици на дизели твърдят, че колите им са оборудвани със софтуер, който разпознава условията на тестване и изкуствено намалява емисиите на азотен оксид. В реални условия на шофиране, според ищците, емисиите са били многократно по-високи от разрешените.

Това е един от най-големите колективни искове в историята на британското правосъдие, с потенциални щети в размер на милиарди паунда.

Делото не засяга само тези шест производители. Съдът реши да ги разгледа първоначално по практически причини, но решението ще се отнася и за други марки като BMW, Jaguar, Land Rover, Mazda, Toyota, Suzuki, Hyundai и Kia. Така големите автопроизводителите са изправени пред потенциално огромни финансови загуби.

Компаниите категорично отхвърлят всички обвинения. Те наричат ​​твърденията за манипулация неоснователни и технически неправилни. Адвокатите на Ford дори нарекоха делото "научно неграмотно дело", подчертавайки, че технологията им е напълно съвместима с разпоредбите. Но, както показа опитът от 2015 г., подобна защита може лесно да се разпадне, ако доказателствата покажат друго.

Първата фаза на процеса ще се фокусира върху това дали "коригиращите устройства" действително са били налични в дизеловите коли. Едва след това съдът ще разгледа правото на собственика на финансово обезщетение.

Очаква се предварителното изслушване да приключи до края на тази година, докато основната част от процеса се очаква през март 2026 г., с окончателна присъда следващото лято.

Така може да се окаже, че Volkswagen всъщност не е бил изключение, а просто изкупителна жертва на автомобилната индустрия, която може би е измамила масово с данните за емисиите на своите дизели.