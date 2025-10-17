Цигарите с филтър под въпрос: противоречиви сигнали от Европа

Вълна от публикации в европейските медии предизвика тревога, след като излезе информация, че Световната здравна организация (СЗО) предлага забрана на филтрите за цигари, а подкрепата за предложението не закъсня от Европейската комисия.

Само ден по-късно обаче говорителят на Европейската комисия Щефан де Кеерсмакер заяви пред австрийското издание VOL.AT:

„За да бъде напълно ясно: Европейската комисия няма планове да забранява цигарите с филтър."

Във водещо заглавие в германското издание welt.de също се цитира Щефан де Кеерсмакер: ЕС не планира забрана на цигари и филтър.

Как започна всичко?

Предложение на СЗО за премахване на цигарите с филтър и вейповете избухна като бомба в редица медийни публикации в Белгия, Франция, Италия, Германия и други европейски държави. На конференция на Рамковата Конвенция за контрола на тютюна на СЗО през ноември в Женева една от основните теми е забрана на филтрите, тъй като заблуждавали пушачите за истинските вреди от тютюна, а отпадъците от тях замърсяват световния океан.

Забраната на цигари с филтър ще бъде централна тема на конференцията, но не е единствена. СЗО предлага още редица безпощадни мерки срещу тютюнопроизводителите и търговците на тютюневи изделия, сред които са замразяване на доставките на тютюневи изделия по марки и разновидности, поетапна забрана на продажбите на тютюневи изделия, квоти по страни за производство на тютюн или за внос на тютюн, забрана за получаване на каквито и да било стимули от търговците, които продават цигари, забрана за продажби на тютюневи изделия на лица, родени след определена дата, намаляване или премахване на печалбите на доставчиците на тютюн и много други.

Едно от най-популярните издания в Германия – БИЛД, съобщи за намерението с публикация, която е илюстрирана със снимка на италианската премиерка Джорджа Мелони с цигара в уста по време на разговорите й с турския президент Реджеп Ердоган (виж тук).

Директорът на RTL Йорг Зайонц не закъсня да изрази своето мнение по темата във видео в платформата X. Той изрази критично-иронична позиция към начина, по който се комуникират подобни политики – първо се създава паника, а после се отрича и подчерта, че подобни действия подкопават доверието в институциите и създават объркване сред гражданите.

„Здравето е важно, но решенията трябва да бъдат добре обмислени и комуникирани ясно, а не да се създава паника", казва Йорг Зайонц и допълва с ироничен тон: „Ако ЕС иска да забрани всичко, което е вредно за здравето – тогава следващата стъпка е да забраним и захарта, алкохола, мазната храна... и защо не и стреса?" Директорът на RTL WEST завършва видеото с обръщение към Европейската Комисия: „Скъпи политици, престанете най-накрая да ни наставлявате." (виж видеото)

Истината без филтър

Тютюнът се е пушил без филтър от векове. Филтровите цигари започват да навлизат в началото на XX век, а в България едва през 60-те години и по-масово през 70-те години.

Първоначално филтрите са били направени от лигнин – вид целулозен материал, който по-късно е заменен с целулозен ацетат, използван и до днес, като материал с по-добри от лигнина филтриращи свойства за катраните и други токсични субстанции в цигарения дим. С навлизането на филтровите цигари, те започват да се предлагат като по-луксозни и се продават по-скъпо. Тютюнът векове наред се е пушел без филтър. СНИМКА: Shutterstock

Филтрите имат за цел да задържат част от катраните, никотина и други частици, коите иначе пушачите биха вдишали. Те обаче намаляват интензивността и водят до по-мек вкус на тютюна, което някои пушачи възприемат като „по-безвкусен" или „по-слаб". Много пушачи от по-старото поколение в България твърдят, че цигарите без филтър са били с по-наситен тютюнев аромат, близък до натуралния вкус на тютюна.

Цигарето – модерният чибук

Преди филтрите у нас се е използвал чибук, а и по света - цигарето. Това е приспособление за пушене, използвано за да предпази устните и пръстите от изгарянето на тютюна и да предотврати попадането на тютюневи частици в устата.

В по-късни години се появяват и еднократни цигарета със съдържание на карбонови частици, които по-добре филтрират част от вредните вещества в дима.

В началото цигарето се е изработвало от сребро, по-късно от бакелит, а понякога и от кехлибар или слонова кост – особено при по-луксозните модели. Цигарето е бил особено популярен атрибут сред дамите от висшето общество по време на Бел епок и след това. Често се е използвало в комбинация с табакера и запалка, като част от елегантния образ на пушача. Цигарето е било неотменим аксесоар за дамите през Бел епок. СНИМКА: Shutterstock

С разпространение на филтровите цигари нуждата от цигарето обаче значително намалява, макар че все още може да се намери в търговската мрежа в специализирините магазини у нас. Днес цигарето е и ретро аксесоар в киното и в модата, а дали ще стане една от най-търсените стоки в ЕС?