Индексите на Уолстрийт откриха низходящо

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Водещите индекси на Уолстрийт откриха със спадове последната за седмицата сесия, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че ще се срещне с китайския президент Си Цзинпин в Южна Корея след две седмици, предаде Ройтерс. В същото време инвеститорите остават предпазливи след проблемите с кредитирането от регионалните банки в САЩ.

Промишленият индекс Dow Jones спадна с 89,9 пункта или 0,2 на сто до 45 862,37 пункта малко след началото на търговията, пише БТА.

Широкообхватният S&P 500 се понижи с 15,8 пункта или 0,24 на сто до 6613,27 пункта.

Технологичният Nasdaq Composite загуби 72,7 пункта или 0,32 на сто до 22 489,815 пункта.