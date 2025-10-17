Индексите на Уолстрийт откриха низходящо

Водещите индекси на Уолстрийт откриха със спадове последната за седмицата сесия, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че ще се срещне с китайския президент Си Цзинпин в Южна Корея след две седмици, предаде Ройтерс. В същото време инвеститорите остават предпазливи след проблемите с кредитирането от регионалните банки в САЩ.
Промишленият индекс Dow Jones спадна с 89,9 пункта или 0,2 на сто до 45 862,37 пункта малко след началото на търговията, пише БТА.
Широкообхватният S&P 500 се понижи с 15,8 пункта или 0,24 на сто до 6613,27 пункта.
Технологичният Nasdaq Composite загуби 72,7 пункта или 0,32 на сто до 22 489,815 пункта.