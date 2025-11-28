Пример за подражание в деловия живот – как жена се готви за първа среща

Изяснете си целта и лъснете оръжията си конкретно за нея

"Точният човек" е специален проект на "24 часа" за професионалния успех, растежа в кариерата, личностното развитие, отношенията на работното място, за добрите практики на работодателите, за новини от HR сектора и мениджмънта, за пазара на труда и свободни работни места.

Умната жена, която отива на първа среща с потенциален любовен партньор, се подготвя за нея като пълководец пред битка. Разузнава противника, планира стратегия и тактика, лъска оръжията, т.е. минава през на фризьор, козметик, манкюрист и си купува нови дрехи. Тя е пример за всеки служител, който иска да постигне успех на първа среща с потенциален партньор.

Задължително е да проучите човека, с когото ще се запознаете. Не е достатъчно да знаете какъв пост заема. Първо трябва да сте наясно с конкретните му отговорности и права. Титлата "изпълнителен директор" не означава непременно, че това е шефът, който взема решенията. Над него може да има главен изпълнителен директор. Длъжността "вицепрезидент" много често се раздава доста масово - на петима-шестима началници, които си имат конкретни ресори и никой не се бърка на другия. Така че ако не сте при точния отговорник по вашия въпрос, само ще си загубите времето. А пък "програмен асистент" може да се окаже почти равно на секретарка. В най-добрия случая тя ще предаде "по-горе" за какво сте си говорили.

Второ, разумно е да научите повече за партньора - образование, професионален опит, къде е работил, какви са му интересите и хобитата,женен/омъжена ли е, за кого, има ли деца. Дори тази информация да я няма в корпоративния сайт, в социалните мрежи вероятно ще я намерите.

Полезно е да подразберете що за характер има човекът, срещу когото ще седнете. Може да разпитате елегантно колеги, които са общували с него, или познати служители от неговата фирма.

Естествено, че трябва да сте наясно каква цел си поставяте за срещата и да се подготвите съвсем конкретно за нея. По един начин говорите, ако искате да представите вашата компания, за да постигнете дългосрочно сътрудничество. Но ако намерението е само да сключите конкретна сделка, няма нужда да започвате от Адам и Ева и да стигате до визията за 2026 г. Колкото и търпелив да е събеседникът ви, сигурно ще му досадите.

Не забравяйте, че вие сте само едната страна в разговора и не знаете какви са целите на другата. Проиграйте различни начини, по които срещата би могла да се развие. Помислете за въпроси, които евентуално ще ви бъдат зададени и за адекватните им отговори.

Също като при флиртуващата двойка, колкото и уверен да изглежда потенциалният партньор, той вероятно не се чувства на първа среща с непознат човек супер комфортно. Така че и вие няма защо да се притеснявате чак толкова много.

Ценно правило е, че приятелската усмивка помага, когато се срещате с непознат човек. И тя трябва да е искрена, защото иначе може да има негативен ефект. Освен това гледайте събеседника си в очите, за да ви вярва.

Ако предварително добре сте се подготвили за срещата, вече знаете и как да поздравите, щом партньорът ви е от страна с култура, различна от вашата.

Това включва и начина, по който сте облечени. Дълбоките деколтета и късите поли са напълно неприемливи, ако отивате при мохамеданин. И не само. По принцип прилична жена няма да се яви неприлично облечена нито на първа среща с ухажор, нито с бизнес партньор. Малко по-трудно е за мъжете, но за тях неадекватно означава да отидат по дънки и тениска в компания, където дрескодът повелява сако, или във строг костюм там, където се ходи в по-непринудено облекло.

Надали можете да предвидите всичко, затова бъдете готови да проявите гъвкъвост.

Щом отивате в офиса на партньора, внимателно разгледайте обстановката. Вероятно ще откриете нещо, което може да сложи светско начало на разговора. Всеки - и шеф, и служител, би бил доволен да се възхитите на елегантния интериор в сградата. (Разбира се, ако изглежда ужасно, няма нижда да питате "Абе, как работите в тази кочина".) Книги или произведения на изкуството в кабинета, особено щом приличат на лични, ще ви разкрият подробности за събеседника. Снимка на семейството, фотографии с известни личности, дипломи и награди просто плачат да им обърнете внимание.Човекът ги е сложил, защото се гордее с тях и ще му стане много приятно да покажете, че сте ги забележили.

Когато сте в чужд офис, не прекалявайте с гостоприемството. Важно е да не проточите прекалено срещата. Дори и да има все още неща, които не сте обсъдили, нали изглежда, че ще има втора среща. Ако пък не се очертава да има, значи не сте постигнали успех и няма какво да се мотаете. Само ще губите време - и своето, и неговото. Ще предизвикате излишна досада у себеседника си, ще запомни, че му губите времето и съвсем няма да е склонен да се видите отново за преговори по друга тема.

В "Точният човек" можете да прочетете още:

5 сигнала от този шеф бързо да бягате

8 неща, които умните хора не правят никога

Как да се справяте с колега, който си присвоява власт

6-те оправдания, които провалят кариерата

5 елегантни фрази ви измъкват от неудобен делови разговор

Ако сте опрели глава в тавана, си струва да направите стъпка назад в кариерата

10 признака, че колегата ви е манипулатор

"Извинявай, но..." и още 5 грешни начина да покажете разкаяние към колега

Тънката граница между настъпателност и скандалджийство в деловия живот

Искайте, за да ви се даде по-висока заплата

15-те тайни на успелите

Наръчник да се справяте с колега емоционален вампир