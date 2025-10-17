Европейските пазари ограничиха спада след изявления на Тръмп за китайските мита

Европейските фондови пазари ограничиха първоначално високите си загуби до края на търговията в петък, след като изявления на президента на САЩ Доналд Тръмп относно търговския спор с Китай внесоха известно успокоение.

Водещият германски индекс DAX се понижи с 1,82 процента до 23 830,99 пункта, но остана над дневното си дъно. За седмицата индексът отчете спад от 1,69 процента. MDAX, който включва средни компании, се понижи с 1,74 процента до 29 512,77 пункта. Общоевропейският EuroStoxx 50 се понижи с 0,79 процента до 5607,39 пункта, но приключи седмицата с ръст от 1,4 процента. Извън еврозоната швейцарският SMI загуби 0,45 процента до 12 644,49 пункта, а британският FTSE 100 спадна с 0,86 процента до 9354,57 пункта. Парижкият CAC 40 се понижи с 0,18 на сто до 8174,2 пункта, а италианският FTSE MIB загуби 1,45 на сто до 41 758,11 пункта на фона на съобщения за възможни по-високи данъци за италианските банки и застрахователни компании в размер на 11 милиарда евро.

Опасенията от нова банкова криза в САЩ се разпространиха по световните пазари, след като две регионални банки може да са станали жертва на кредитна измама, свързана с фондове за проблемни имоти. Това върна спомени за пролетта на 2023 г., когато фалитите на "Силикон Вали Банк" (Silicon Valley Bank) и "Сигничър Банк" (Signature Bank) предизвикаха глобален срив, отбеляза главният пазарен анализатор Йохен Щанцл от търговската компания "Си Ем Си Маркетс" (CMC Markets).

"Слабото кредитно състояние на американските регионални банки сега стряска инвеститорите, които са в еуфория по отношение на изкуствения интелект и очакваното намаляване на лихвите", посочи той.

Въпреки напрежението Мартин Учнайдер, анализатор в брокерската компания "Робомаркетс" (Robomarkets), заяви, че настоящото развитие е "отрезвяващо", но "все още не драматично" според графичните и пазарните индикатори.

Изявленията на президента на САЩ относно митническия спор с Китай също подкрепиха пазарите. Доналд Тръмп заяви, че новото мито върху китайския внос "не е устойчиво" за икономиката, но добави, че "планът му може да проработи". Той уточни пред телевизия "Фокс Нюз" (Fox News), че Китай го е "принудил" да предприеме тази стъпка.

Сред отделните компании акциите на "Континентал" (Continental) поскъпнаха с 11 процента, след като резултатите за третото тримесечие значително надхвърлиха пазарните очаквания. Оперативният марж на коригираната печалба преди лихви и данъци бе особено висок.

Привилегированите акции на "Фолксваген" (Volkswagen) се повишиха с 1,4 процента, а на "Порше АГ" (Porsche AG) – с 1,6 процента в MDAX. Новината, че мениджърът Оливер Блуме ще бъде заменен като главен изпълнителен директор на "Порше", бе приета положително. Анализаторът Хосе Асуменди от "Джей Пи Морган" (JPMorgan) коментира, че ако бившият ръководител на "Макларън" (McLaren) Михаел Лейтерс стане наследник на Блуме, това би било положителна стъпка за компанията.

Сред най-големите губещи бяха банковите акции – "Комерцбанк" (Commerzbank) спадна с 3,6 процента, а "Дойче Банк" (Deutsche Bank) – с 6,1 процента заради опасения от нова банкова криза, пише БТА.

Акциите на отбранителни компании като "Ренк" (Renk), "Райнметал" (Rheinmetall) и "Хензолт" (Hensoldt) поевтиняха между 4 и 8 процента вследствие на прибиране на печалби след силното им представяне през годината.

След сключеното примирие в Близкия изток президентът Тръмп обяви, че ще насочи вниманието си към войната в Украйна.