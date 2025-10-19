В 10 града загубите на вода вече са над 70%

Повече от 80 на сто са в Перник, Сливен и Шумен

КЕВР иска да се посочват като причина за режим и течовете от мрежите

В 10 големи регионални ВиК дружества загубите на вода са над 70 на сто, а в Перник, Сливен и Шумен - над 80%. Това показва доклад на КЕВР за състоянието на водния сектор. От регулатора обаче посочват, че нито едно ВиК не е посочило като причина за въвеждането на режим загубите по мрежата. Вместо това водните дружества заявяват, че чешмите пресъхват заради намален приток от водоизточника.

Комисията е поискала данни от 2023 г. досега от 28 регионални ВиК за всички населени места с население над 500 души, в които е въведен режим. От информацията на ВиК дружествата става ясно, че в 55 от населените места са открити 1809 скрити теча. В 24 от 93 селища са подменяни водопроводи - общо 5068 м.

Според справка на МРРБ към 17 август, когато е изготвян докладът на КЕВР, на режим са били 16 града и 282 села с 260 768 души. Актуалните данни към 13 октомври посочват, че бройката е намаляла значително до 46 005 души.

93 населени места с над 500 жители през последните три години са имали общо 388 пъти режим, който е действал общо 24 699 дни. За 8 населени места е въвеждан между 15 и 31 пъти. За тези 93 града освен системен режим се отчита и увеличение на загубите спрямо 2020 г.

КЕВР установява, че много от ВиК операторите не са предприели действия за измерване на постъпващата вода, няма зониране на водопроводната мрежа, за да се откриват по-лесно загубите. Регулаторът посочва, че е нужно обследване за скрити течове и управление на налягането, което често е причина за спукване на тръбопроводите.

КЕВР предписва действия за намаляване на кражбите. Освен това да се прави и анализ на риска от въвеждане на режим, като се отчитат загубите на вода и капацитетът на водоизточника.