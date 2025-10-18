Китай е готов за нови търговски преговори със САЩ "възможно най-скоро", предаде днес китайската новинарска агенция Синхуа, цитирана от БТА.
Тази информация се появи в медийното пространство на фона на опитите на Пекин и Вашингтон да избегнат нова ескалация на мита.
Информацията бе съобщена след видеоконферентен разговор на китайския вицепремиер и основен търговски преговарящ Хъ Лифън с американския министър на финансите Скот Бесент.
Синхуа окачестви разговора като откровен, задълбочен и конструктивен.