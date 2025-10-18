ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

139 депутати се возят комфортно до избирателите, в...

Китай е готов за нови търговски преговори със САЩ възможно най-скоро

Снимка: КМГ

Китай е готов за нови търговски преговори със САЩ "възможно най-скоро", предаде днес китайската новинарска агенция Синхуа, цитирана от БТА.

Тази информация се появи в медийното пространство на фона на опитите на Пекин и Вашингтон да избегнат нова ескалация на мита.

Информацията бе съобщена след видеоконферентен разговор на китайския вицепремиер и основен търговски преговарящ Хъ Лифън с американския министър на финансите Скот Бесент.

Синхуа окачестви разговора като откровен, задълбочен и конструктивен.

Снимка: КМГ

