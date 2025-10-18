На световната борса цените на пшеницата и царевицата са под натиск заради голямото предлагане

Пазарите на пшеница и царевица остават под силен натиск през седмицата поради голямото световно предлагане и продължаващите жътви, отчитат експертите на Световната стокова борса (ССБ), съобщава БТА.

Фючърсите на пшеницата на борсата в Чикаго се търгуваха близо до 185 долара за тон през седмицата. Фючърсите на пшеницата на борсата "Юронекст" (Euronext) се равняваха на 222 долара за тон. В Обединеното кралство фючърсите на пшеницата се търгуваха на еквивалент от 223 долара за тон. Русия продължава да доминира на световния пазар на износ, определяйки ценовия таван. Черноморските експортни цени за пшеница се котираха в диапазон от 225 - 226 долара за тон.

Фючърсите на царевицата на борсата в Чикаго падат, търгувайки се на еквивалент от 167 долара за тон. Цените на борсата "Юронекс" бяха значително по-високи, отколкото в САЩ, търгувайки се на еквивалент от 217 долара за тон.

Пазарът на слънчогледово масло се заздрави значително през изминалата седмица поради непосредствени заплахи за предлагането в Черноморския регион. Цените в украинските пристанища се покачиха до 1200 - 1220 долара за тон. Руските цени също се повишиха, котирайки се между 1180 - 1190 долара за тон, анализират от ССБ.

Търговията на Софийската стокова борса със зърнени стоки остава спокойна през седмицата, отчитат още експертите на борсата. Продължава предлагането на голямо количество хлебна пшеница от стари реколти на 450 лева за тон, а купувачите отговарят с начална цена от 270 лева за тон. Продължава и търсенето на фуражна пшеница, насипно на начална цена от 340 лева за тон.

Цените на основните хранителни стоки на ССБ са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Има множество оферти за продажба на семена и ядки като белен слънчоглед, различни видове тиквено семе и орехова ядка, на цени от 2500 до 6800 лева за тон.

При индустриалните стоки на ССБ имаше сделки в групата на енергоносителите, като се изкупиха гориво за отопление от 1747 до 1963,47 лв./хил. л, газ пропан бутан на 840 лв./хил. л и газьол за промишлени и комунални цели от 1965,81 до 2316,35 лв./хил. л. Продадоха се и скрап от черни метали от 160 до 210 лева за тон и скрап от алуминий на 800 лева за тон.