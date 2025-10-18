ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дженсън Хуанг: Пазарният дял на Nvidia в Китай при чиповете от висок спадна от 95% до нула

КМГ

Снимка: Китайска медийна група

Основателят и главен изпълнителен директор на Nvidia, Дженсън Хуанг, заяви, че позицията на компанията в Китай е спаднала от 95% на пазара на чипове от висок клас до нула, тъй като тя няма право да продава своите продукти на местни фирми съгласно ограниченията за износ на САЩ, съобщи изданието South China Morning Post, съобщи КМГ.

В разговор, по време на събитие на Citadel Securities с партньора на Sequoia Capital Константин Бюлер, в Ню Йорк на 6 октомври, Хуанг е посочил, че „това, което вреди на Китай, често може да вреди и на Америка, и дори по-лошо".

„В момента сме 100% извън Китай. Надяваме се, че ще продължим да обясняваме и информираме и да се надяваме на промяна в политиката", е заявил той.

Изданието припомня, че коментарът на Хуанг повтаря дългогодишната му позиция, че Nvidia трябва да продава продуктите си на Китай, тъй като в противен случай пазарът ще бъде оставен на местни конкуренти.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

