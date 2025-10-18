ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още в древността мъжете издължавали очите си с гри...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21527513 www.24chasa.bg

Тръмп удължи митническите облекчения при вноса на авточасти

1564
Доналд Тръмп Снимка: КМГ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп удължи срока на митническите облекчения за местните автомобилопроизводители до 2030 г., съобщи БТА по информация на Ройтерс.

Мярката предвижда удължаване на първоначално временната отстъпка от мита върху автомобилни части, с цел да се облекчи натискът върху сектора, породен от въведените по-рано вносни тарифи.

Същевременно администрацията на Тръмп обяви 25-процентово мито върху вноса на тежкотоварни автомобили в средна и висока категория, което ще влезе в сила от 1 ноември.

Решенията са част от усилията на Белия дом да насърчи американското производство чрез митническа политика, като същевременно се стреми да ограничи отрицателното въздействие на по-високите разходи за части и суровини върху автомобилната индустрия, допълва Ройтерс.

Доналд Тръмп

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Падайте позорно, национали, но поне скандалите ни спестете!