Тръмп удължи митническите облекчения при вноса на авточасти

Президентът на САЩ Доналд Тръмп удължи срока на митническите облекчения за местните автомобилопроизводители до 2030 г., съобщи БТА по информация на Ройтерс.

Мярката предвижда удължаване на първоначално временната отстъпка от мита върху автомобилни части, с цел да се облекчи натискът върху сектора, породен от въведените по-рано вносни тарифи.

Същевременно администрацията на Тръмп обяви 25-процентово мито върху вноса на тежкотоварни автомобили в средна и висока категория, което ще влезе в сила от 1 ноември.

Решенията са част от усилията на Белия дом да насърчи американското производство чрез митническа политика, като същевременно се стреми да ограничи отрицателното въздействие на по-високите разходи за части и суровини върху автомобилната индустрия, допълва Ройтерс.