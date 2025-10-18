Производител на вятърни турбини отлага изграждането на завод заради отслабващия пазар в Европа

Датският производител на вятърни турбини "Вестас" (Vestas) отложи плановете си за изграждане на най-големия си завод в Полша, позовавайки се на по-слабо от очакваното търсене на морска вятърна енергия в Европа, съобщи БТА по информация на в. "Файненшъл таймс"

Заводът, който трябваше да бъде изграден край Шчечин, близо до брега на Балтийско море, трябваше да произвежда лопатки за мощни турбини разположени в морето и да създаде над 1000 работни места. Първоначално се планираше той да бъде открит през 2026 г.

Компанията заяви пред "Файненшъл таймс', че инвестицията е "поставена на пауза" заради по-слабо от очакваното търсене на офшорна вятърна енергия в Европа.

Решението подчертава затрудненията пред европейския сектор за офшорна вятърна енергия, изправен пред растящи разходи, проблеми във веригите на доставки и политическа съпротива, включително в САЩ.

Отлагането на проекта е и удар по усилията на правителството на полския премиер Доналд Туск за намаляване на зависимостта на страната от въглищата чрез насърчаване на възобновяемите източници и развитие на местно производство в сектора.

Според консултантската компания "ТиДжиЕС 4Си" (TGS 4C), ЕС, Великобритания и Норвегия са поставили цел за най-малко 129 гигавата мощности за офшорна вятърна енергия да бъдат в експлоатация или строеж до края на десетилетието, но по всичко личи, че реалното изпълнение ще бъде около 84 гигавата. През последната година Дания и Германия не успяха да намерят кандидати за нови проекти при отделни търгове.