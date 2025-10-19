Търговската верига започва инфокампанията „Не е за изхвърляне", а в края на ноември - „Килограм доброта"

Само от началото на тази година до края на септември Българската хранителна банка е спасила от изхвърляне близо 365 тона храни на стойност 2,6 млн. лв. Стартиралата преди ден информационна кампания „Не е за изхвърляне", която се организира с помощта на веригата „Фантастико", ще помогне за увеличаване на количеството на спасените от разхищение хранителни продукти, които отиват в помощ на нуждаещи се, стана ясно при представянето на инициативата по повод Световния ден на прехраната.

Последните данни на Евростат за България са от 2022 г. и сочат, че годишно българинът губи средно по 93 кг храни. А проучване на ЕК показва, че у нас най-голям е делът на потребителите, които не се интересуват от разхищението на храна, каза изпълнителният директор на Българската хранителна банка Цанка Миланова.

Изпълнителният директор на Българската хранителна банка Цанка Миланова

Според данните от проучването хората, които често изхвърлят храна, са 47 на сто от потребителите у нас. Следващата категория е на хора прагматици, които не са сигурни дали храната продължава да е годна и за да са най-сигурни, я изхвърлят. У нас това са 33 процента от потребителите. Според проучването едва 20% от запитаните имат по-добро отношение към храната. Подбудите на тези хора са свързани с определен начин на живот - храната за тях е ценност и те я изхвърлят само при крайна необходимост, обясни Миланова.



През 2024 г. банката е спасила от разхищение 431 тона храни на стойност близо 2,3 млн. лв. Тези продукти са достигнали до 83 335 човека, обхванати в 280 организации, програми и услуги в цялата страна. В сравнение със същия период на миналата година през тази количеството на спасената храна се е увеличило с 51%, съобщи Миланова.

Информационната капания „Не е за изхвърляне" се провежда за втора година заедно с „Фантастико", чийто изпълнителен директор Светослав Гаврилов заяви, че с малки действия от много хора е възможно да се постигне огромен ефект.

По време на събитието беше показано колко всъщност са 93 килограма - общото количество продукти, което всеки българин губи годишно. Бяха представени и седемте златни правила за избягване на разхищаването на храна и беше направена демонстрация как трябва да се разпределят продуктите в хладилника, за да се запази максимално дълго доброто им качество.

На 29 и 30 ноември в част от супермаркетите на „Фантастико" пък ще се проведе друга традиционна инициатива на веригата и хранителната банка - „Килограм доброта". Чрез нея се набират продукти за хората в нужда сред клиентите на магазините. Всеки клиент ще има възможност да дари продукт по избор, а веригата се ангажира да дари 10 тона храни. Сред доброволците в кампанията ще са и служители на „Фантастико".



Гаврилов каза, че миналата година очакванията за дарение на продукти от страна на клиентите са били за 10 тона, но всъщност се получили над 12 тона. Според него би било естествено тази година да са още повече.