Новият ръководител на „Дойче Бан“ планира пълно преструктуриране на компанията

Новият главен изпълнителен директор на „Дойче Бан" Евелин Пала планира да преструктурира изцяло компанията и значително да подобри качеството на държавния железопътен оператор, предаде БТА.

„Преобръщаме компанията с главата надолу. Целя напълно ново начало", заяви Евелин Пала пред днешния брой на вестник „Билд".

„За целта трябва да правим всичко по различен начин от преди. Преглеждам всяка работа за нейната добавена стойност за нашите клиенти. Администрацията трябва да служи на железопътните работници", заяви тя.

Пала допълни, че редица решения вече няма да се вземат на централно равнище.

„Правя хората на място вземащи решения. Те са гръбнакът на нашата компания. Те също заслужават ново начало. Целта ми е по-малко бюрокрация и значително повече място за действащите. В бъдеще решенията ще се вземат там, където е отговорността, а не три етажа по-нагоре", допълни новият ръководител на „Дойче Бан".

Според нея мръсните влакове и гари, затворените кафенета на борда на влаковете в бъдеще вече не трябва да съществуват. На клиентите на железопътния транспорт ще се предложи цифрово проследяване на ремонтните и строителни дейности, за да планират по-добре пътуванията си.