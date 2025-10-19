Все още не е ясно как да се сключват задължителните застраховки за тротинетки

Все още няма регламентиран процес по регистрация на тротинетките, което е предпоставка за сключването на този вид застраховка. Освен това застраховката трябва да се сключи по същите правила и при същите изисквания като застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите. Не е отчетено, обаче, че част от тези изисквания не са съотносими към тротинетките - напр. стикера и зелената карта, които според нас не са необходими за целите на застраховката на тротинетките.

Това коментира председателят на УС на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) Николай Станчев в интервю за БТА. Според него е необходимо да се регламентира по-детайлно и как ще се извършва контрол върху това дали тротинетките имат сключена застраховка.

"По всички тези въпроси сме в комуникация с отговорните институции и Комисията за финансов надзор, като след проведените разговори считаме, че ще се намерят възможно най-оптималните решения", казва Станчев.

Цените на застраховките е възможно да се повишат в следващите месеци при промяна на някои от факторите, които им влияят - зачестяването на природни бедствия при имущественото, автомобилното и земеделското застраховане, увеличеният брой пътнотранспортни произшествия при автомобилните застраховки или по-високата заболеваемост при здравното застраховане, както и инфлацията и разходите за персонал, казва още председателят на АБЗ в интервюто.

Данните за първото тримесечие показват устойчив ръст при запазване на обичайната структура на пазара. Автомобилното застраховане продължава да държи водещ дял, имуществените застраховки се развиват с умерено темпо, а здравното остава най-динамично - основно под влияние на нарастващите цени на медицинските услуги.

Общият обем на брутните записани премии по общо застраховане надхвърля 1,5 млрд. лв., което е около 24 на сто повече спрямо същия период на 2024 г.

Той отбеляза обаче, че под 10 процента от сградите в България са застраховани, най-вероятно и под 10 процента от обработваемите площи в земеделието.

Станков увери, че секторът е напълно подготвен за плавен преход и нормално обслужване на клиентите след въвеждането на еврото.