Потребителите на генеративен изкуствен интелект в Китай са 515 милиона

Към юни 2025 г. в Китай е имало 515 милиона потребители на генеративен изкуствен интелект, като те са се удвоили в рамките на шест месеца, според доклад на Китайския информационен център за интернет (CNNIC). Това съобщи КМГ.

Един от основните изводи в доклада е, че генеративният изкуствен непрекъснато се интегрира в ежедневието на хората в Китай, като младите, тези на средна възраст и високообразованите потребители се очертават като основни потребителски групи.

Хората под 40 години представляват 74,6% от всички потребители на генеративен изкуствен интелект, а 37,5% имат диплома на ниво колеж или по-високо.

Произведените в Китай модели на генеративен изкуствен интелект са придобили широка популярност сред местните потребители и те се прилагат широко в области като интелигентно търсене, създаване на съдържание, помощ в офис работата и интелигентни устройства. Проучва се активно ползата от тях и в сектори като селскостопанско производство, промишлено производство и научни изследвания.

В доклада се отбелязва също, че глобалното влиянието на Китай в изкуствения интелект нараства постоянно. До април 2025 г. са подадени 1,58 милиона заявки от китайски фирми и институти за издаване на патенти, свързани с изкуствен интелект, което представлява 38,58% от общия брой в световен мащаб и е най-високият дял от всички страни.

Докладът на центъра бе представен на годишната Китайска конференция за интернет инфраструктурни ресурси, която се проведе на 18 октомври в Пекин.