Николай Василев: Ситуацията в бюджета е тъмночервена

Ситуацията в бюджета е тъмночервена. Това каза финансистът и бивш министър на икономиката Николай Василев в предаването "120 минути" по bTV.

По думите му България допреди няколко години е била фискално много добре, "шампион в Европа".

"Ако продължим по пързалката надолу, ще изпреварим Румъния и ще се запътим към Франция, която получи още едно понижение в кредитния рейтинг. Накрая може да стигнем Гърция", каза още той.

Той припомни, че държавите с най-висока инфлация са Унгария и Румъния.

"Управлява ни поколение от политици от всички политически сили, които колективно не мислят за утрешния ден", каза Василев.

По думите му правителствата, които мислят напред, не взимат пари от бъдещите деца, за да ги раздадат днес като Дядо Коледа.

"Дядо Коледа си отива след това и идва тежката зима", заяви финансистът.

"Дълбоко уважавам МВФ. Той написа доста голям доклад, от който повечето популисти запомниха две изречения. Логиката е много по-дълга. Те казват: имате катастрофални разходи и голям дефицит. Против съм вдигането на данъците, а съм за намаляването на разходите с 15 млрд. на година", каза той.