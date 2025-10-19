Весела Кисьова напуска bTV

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Весела Кисьова обяви, че напуска bTV.

"Ще бъда кратка. В петък бе последният ми работен ден в БТВ. Изборът, който направих през юли, вече е административно финализиран. Разделям се с телевизията, но не се разделям с хората, които обичам. С много колеги сме приятели и ще продължим да се виждаме", написа тя във фейсбук профила си.

Кисьова бе продуцент в предаването "Тази събота" и „COOLt". През годините е била и продуцент „Новини", както и отговорен редактор „Новини".

"Благодаря на БТВ за шансовете, които ми даде.

Аз също й дадох много от себе си.

Благодаря на всички, с които имахме общо разбиране за отговорност пред обществото и с които вървяхме рамо до рамо по пътя. Съобщенията, които получавам тези дни докосват сърцето ми и истински ме вълнуват. Тръгвам си удовлетворена и спокойна, че останах вярна на себе си и не допусках компромиси в работата си за зрителите.

В краткосрочен план ми предстоят пътувания, а в дългосрочен нови предизвикателства.

Свободна съм. Вълнувам се", пише още тя, като не посочва причина за напускането си.