Цените на петрола се понижават

Цените на петрола се понижиха под натиска на опасенията за глобално пренасищане, след като ескалиращото търговско напрежение между Съединените щати и Китай засили опасенията за икономическо забавяне и по-слабо търсене на енергия, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Фючърсите на сорта Брент се понижиха с 22 цента, или 0,36 на сто, до 61,07 долара за барел към 08:15 ч. българско време, а на американския лек суров петрол – с 23 цента, или 0,42 на сто, до 57,30 долара за барел, заличавайки повишенията от петък.

И двата бенчмарка поевтиняха с над 2 на сто през изминалата седмица, отбелязвайки трети пореден седмичен спад отчасти поради прогнозата на Международната агенция по енергетика (IEA) за увеличаване на излишъка от предлагане през 2026 г.

"Опасенията за свръхпредлагане, породени от нарастващото производство в страните производителки на петрол, съчетани с несигурността, свързана с ескалиращото търговско напрежение между САЩ и Китай, подхранват натиска за продажби", заяви Тошитака Тазава, анализатор във "Фуджитоми Секюритис" (Fujitomi Securities).

"Докато САЩ засилват натиска върху купувачите на руски суров петрол, предстоящата среща на върха между президента Доналд Тръмп и руския лидер Владимир Путин добавя несигурност към пазарните перспективи", допълни той.

Миналата седмица ръководителката на Световната търговска организация призова Вашингтон и Пекин да деескалират напрежението, като предупреди, че разделянето на двете най-големи икономики може да намали световното производство със 7 процента в дългосрочен план.

Двете страни наскоро подновиха търговската си война, като въведоха допълнителни пристанищни такси за корабите, превозващи товари между тях – мерки тип "око за око", които може да нарушат глобалните товарни потоци.

Междувременно Тръмп и Путин се договориха в четвъртък да проведат нова среща на високо равнище за войната в Украйна, въпреки че Вашингтон оказва натиск върху Индия и Китай да спрат покупките на руски петрол.

След разговор с украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом в петък Тръмп призова Русия и Украйна "незабавно да прекратят войната", дори ако това означава териториални отстъпки от страна на Киев.

Според търговски източници и анализатори натискът от САЩ и Европа върху азиатските купувачи на руски енергоизточници може да ограничи вноса на петрол в Индия от декември, което би довело до по-евтини доставки за Китай.

През миналата седмица американските енергийни компании са увеличили броя на действащите петролни и газови платформи за първи път от три седмици, съобщи фирмата за енергийни услуги "Бейкър Хюз" (Baker Hughes) в редовния си доклад от петък.