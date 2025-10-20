Веригите обвиниха КНСБ в манипулация за цените на храните

Обвинения, че манипулират общественото мнение с анализите си за промяната на цените, отправи към КНСБ Николай Вълканов от Сдружението за модерна търговия, което обединява големите търговски вериги. Повод стана анализ на синдикалистите, в който обвиниха веригите, че продават с 90% надценка хранителни продукти.

"Този т.нар. анализ на КНСБ е най-малкото манипулиращ, не е ясно как замерват тези увеличения, какви продукти точно сравняват. Да вземем предвид, че КНСБ в момента се бори за вдигане на заплатите. В Испания синдикати пък дават България за пример колко е евтино", заяви Николай Вълканов пред Нова телевизия.

Данни на КНСБ не отговарят на действителността, категоричен бе той.