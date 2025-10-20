Шефът на НСИ: Над 41% е натрупаната за 5 години инфлация

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Над 41% е натрупаната инфлация за 5 години – от септември 2020-а до септември 2025 г.

Тези данни огласи в интервю за БНР доц. Атанас Атанасов, председател на НСИ.

По последни данни за септември годишната инфлация е 5,6%, но има стоки и услуги, при които за последната година има ръст на цените над 20 на сто. Такива са кафето, хлябът, пресните плодове, посочи доц. Атанасов.

"Олио, брашно – от порядъка на 10-15%, яйцата също близо 10% са се покачили през последната една година. Имаме инфлация, имаме покачване на цените."

"Няма как да бъдат манипулирани данните в Националната статистика. Ние сме подложени на непрекъснат контрол. Много и различни институции ни проверяват", увери той.

"Не може да публикуваме нито едно число, без да мине верификация на Евростат. Допълнително, на място в НСИ непрекъснато идват мисии", обясни шефът на Националната статистика.

По думите му, и трите показателя за еврозоната: инфлация, дълг и дефицит, са детайлно проверявани.

Голямата потребителска кошница почти не се променя. От около 860 стоки, които статистиката следи, всяка година промените касаят едва няколко стоки. Отпаднали са например CD-тата и малките фотоапарати, които вече не се търсят, отбеляза още Атанас Атанасов.