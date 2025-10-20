С 2 лева е поскъпнала потребителската кошница

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С 2 лв. е поскъпнала потребителската кошница от 27 основни хранителни продукта през тази седмица в сравнение с миналата. Това съобщиха от Комисията по стоковите борси и тържищата. През миналата седмица тя е била 95 лева, а сега е 97.

Според председателя на комисията Владимир Иванов основният фактор, който определя в момента цените на пазара, особено тези на плодовете и зеленчуците, е сезонният.

"Пазарът у нас се саморегулира и България далеч не е най-скъпата държава в Европа, каквито внушения се правят", подчерта Иванов, цитиран от БНТ.