ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Страхотно меле отмени дерби за национала Краев в И...

Времето София 13° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21539987 www.24chasa.bg

С 2 лева е поскъпнала потребителската кошница

1524
СНИМКА: Pixabay

С 2 лв. е поскъпнала потребителската кошница от 27 основни хранителни продукта през тази седмица в сравнение с миналата. Това съобщиха от Комисията по стоковите борси и тържищата. През миналата седмица тя е била 95 лева, а сега е 97.

Според председателя на комисията Владимир Иванов основният фактор, който определя в момента цените на пазара, особено тези на плодовете и зеленчуците, е сезонният.

"Пазарът у нас се саморегулира и България далеч не е най-скъпата държава в Европа, каквито внушения се правят", подчерта Иванов, цитиран от БНТ. 

СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Пазар

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

“Без напрежение” с Георги Милков: Икономическото насилие вреди на жертвите, бизнеса и цялото общество (Видео)