Мила Маречкова е „Жена на годината“ в категория „Бизнес“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Изпълнителният директор на БАТ България получи приза на юбилейното издание на церемонията на сп. Grazia

Изпълнителният директор на БАТ България – Мила Маречкова, беше отличена за „Жена на годината“ за 2025 г. в категория „Бизнес“. Това се случи на специална церемония по повод 20-годишнината на конкурса у нас, организиран от списание Grazia. С призът в категорията „Бизнес“ се отличават жените-лидери, които вдъхновяват със своята формула за бизнес успех, не само на база доказани резултати, но с визия за иновативно развитие, устойчивост и мащаб.

Наградата на Мила Маречкова беше връчена от Деляна Маринова – Джуджи, която обяви името на победителката сред бурни аплодисменти.

Мила Маречкова е лидер, който доказва, че бизнесът може да бъде едновременно успешен, трансформиращ и отговорен. Под нейно ръководство БАТ България затвърждава позициите си като водеща, иновативна и ангажирана компания, инвестираща не само в растеж и иновации, но и в хората, устойчивото развитие и отговорното поведение.

„Това признание е резултат от екипната работа, споделените цели и ценности, и смелостта да променяме бъдещето на бизнеса“, сподели Мила Маречкова при получаването на наградата „Жена на годината“.

Отличието на Мила Маречкова е символ на силното женско лидерство и е пример за всички жени, ангажирани в корпоративното управление.