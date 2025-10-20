Въвежда се единна дигитална европейска шофьорска книжка до 5 години

Във вторник членовете на Европейския парламент се очаква да потвърдят актуализацията на правилата на ЕС за шофьорските книжки, както и промени, които да гарантират лишаването от право да управляват превозни средства на чуждестранни шофьори, които карат безразсъдно, пишат от Брюксел. С почти 20 000 загубени живота по пътищата на ЕС ежегодно, Парламентът иска да се увери, че правилата допринасят за подобряване на пътната безопасност.

Европейският парламент ще одобри създаването на европейска дигитална шофьорска книжка. Това е унифициран, дематериализиран документ, който ще бъде признат във всички 27 държави членки до края на десетилетието. Достъпна от смартфон, тази дигитална книжка ще опрости процеса за шофьорите, както и ще улесни работата на правоприлагащите органи.

За евродепутата Иван Веругстраете (Les Engagеs), който ръководеше инициативата, това е "конкретна стъпка напред за опростяване на живота на гражданите и подобряване на безопасността по пътищата ни".

Тази бъдеща дигитална шофьорска книжка ще позволи незабавното повторно активиране на изтекло разрешително, без да се преминава през настоящата бюрокрация. Отмяна, взета в една държава, също ще бъде автоматично признавана в целия ЕС, което по този начин ще сложи край на националните различия .

Друга забележителна промяна е срокът на валидност на разрешителното за шофиране, който ще се увеличи от десет на 15 години. Това е мярка, целяща да намали административната тежест. Цената също може да намалее с около 25%, според оценки на офиса на Веругстраете, благодарение на икономиите, генерирани от цифровизацията. Крайната цена обаче ще остане по преценка на държавите членки и дори в някои случаи на местните власти.

Освен това, за европейските граждани, които се местят от една държава в друга, вече няма да има нужда да си издават местна шофьорска книжка при по-продължителен престой в съответната страна.

Стандартизираната европейска шофьорска книжка ще въведе още една нова функция - разрешителното от категория "B" ще позволява управлението на мотоциклети с обем до 125 куб. см в целия Европейски съюз.

Появата на този нов европейски дигитален шофьорски лиценз ще отвори пътя към нови приложения. Федералният министър на мобилността в Белгия Жан-Люк Крюке обмисля да го превърне в инструмент за активна безопасност. Неговият екип иска да го превърне във вид заключване, свързано с автомобила, което, когато шофьорската книщка е отнета или невалидна, би предотвратило стартирането на автомобила.

Идеята е да се интегрира електронна технология за блокиране, подобна на блокировката за запалване при алкохол. Шофьор, подлежащ на забрана, би имал "деактивирана" дигитална шофьорска книжка и това би направило колата му неизползваема.

Специалистите обаче са малко скептични към тази перспектива. Защото това би означавало, че всички коли ще трябва да бъдат оборудвани с този тип блокиране още от завода. Освен това би било необходимо всички автомобили да бъдат свързани с интернет, за да се провери базата данни.