Драстичен спад в търсенето на дърва за огрев, отчитат от Югозападното държавно предприятие. Пазарът на дървесина е в доста лошо състояние. Търсенето намалява постоянно. Основните фактори са войните, както и преминаването на домакинствата към друг вид отопление. Населението не разчита вече толкова много на дървата за огрев, хората предпочитат по-лесен и чист начин на отопление. Държим относително постоянна цена с малки промени", коментира инж. Никола Янев от ЮЗДП.

За първите девет месеца на миналата година са били продадени около 100 хил. кубика, а за същия период на тази година са реализирани 70 хил., което е спад с около 30%. Бумът в търсенето на дърва за огрев е бил през 2022 г., когато започна войната в Украйна. Тогава хората се притеснявали да не останат на студено и се запасявали с дърва. След това спадът е напрестанен.

Намалено е търсенето и на технологична дървесина, защото производствата се свиват. Такава била и тенденцията в цяла Европа. Годишно ЮЗДП има планирани около 1 млн. кубика за добив, но досега са добити и реализирани около 580 хил. кубика. Тенденцията е всяка година продажбите да намаляват с около 50-60 хил. кубика. "Надяваме се след края на войните да се засили строителството и да се отвори пазарът и търсенето на дървесина", допълни инж. Янев.