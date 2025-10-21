Около 4000 работници напуснаха Mercedes с обезщетение, някои от тях с половин милион евро!

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Около 4000 работници напуснаха Mercedes с обезщетение при прекратяване на трудовия договор, някои от които получиха над половин милион евро, за да напуснат компанията, пише германският вестник Handelsblat.

"Мерцедес" стартира план за изплащане на обезщетения при прекратяване на трудовия договор през април, като всички в компанията са обхванати - офис персонал, ИТ специалисти, инженери, дори мениджъри на средно ниво.

Някои работници са получили т. нар. турбобонус за бързо решение да напуснат компанията. Съобщава се, че дългогодишни служители са получили шестцифрени суми в такива случаи.

Например, 55-годишен ръководител на екип, с три десетилетия опит в компанията и месечна заплата от около 9000 евро, е получил 540 000 евро, за да напусне.

Дори служители в средата на кариерата си съобщават, че са получили обезщетение от 100 000 евро или повече, в зависимост от степента и трудовия стаж.

Колкото и големи да изглеждат тези суми, за Mercedes е по-добре, защото в крайна сметка ще спести няколко милиарда евро, а това решение със сигурност е по-добро от връчване на оставки, пише Handelsblat.