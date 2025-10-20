В поне 5256 таксита се плаща с карта, при отказ има глоби

Парите може да се преведат и през мобилно приложение

В поне в 5256 таксита от общо малко над 5700, които работят в София, може да се плаща с карта. Колите на трите големи компании задължително са оборудвани с ПОС терминали. При отказ на таксиджията да приеме електронно плащане има глоба от 50 до 100 лв.

Това показва проверка на "24 часа" след оплакване във фейсбук на бившия финансов министър Симеон Дянков, че таксиметров шофьор отказал плащане с карта.

Законът не вменява такова задължение, но фирмите го правят заради голяма конкуренция.

Екип на "24 часа" направи експеримент и нае два пъти такси. В първото за разстояние от десетина километра шофьорът извади ПОС терминал и прие плащане с дебитна карта без никакъв проблем. При второто возене таксиджията каза, че предпочита кеш, ако това не е проблем за клиента. Мотивът му беше, че срокът за превеждане на парите в сметката му е 24 часа, но понякога се забавя с няколко дни.

Ако шофьорът не иска електронно плащане, обикновено се оправдава, че терминалът не може да се включи, че му е паднала батерията, може да се окаже дори, че се намира под резервната гума в багажника. Комисионната, която се взема при плащане с карта за една от фирмите, е 1,5% върху сумата. Това също е мотив шофьорите на таксита да искат кеш. Самият ПОС терминал струва между 50 и 500 лв., тези, които са в такситата, са към 70-80 лв., разходът е за сметка на шофьора. ПОС терминалът трябва да е под ръка, ако в началото шофьорът попита клиента как ще плаща, може да го свърже с телефона си и при пристигането издължаването да стане за секунди. СНИМКА: АВТОРЪТ

Част от компаниите имат опция да се плати предварително през мобилното им приложение. Това става с въвеждане на данните от банковата карта или чрез електронните портфейли, които предлагат различни компании.

Когато данните са въведени в приложението, плащането и размерът на сумата не зависи от шофьора. Колко ще струва превозът, се изписва предварително и клиентът се съгласява да плати тази сума. След приключване на курса, сумата се тегли от сметката. Може дори да се плати бакшиш на водача с електронни пари. След това фирмата превежда сумите на каса или по сметка на таксиметровия шофьор.

Една от големите таксиметрови компании обмисля и въвеждане на трета тарифа - междуселищна, и това ще се случи при първото претарифиране на апаратите. Законът предвижда да има цена за превоз и извън града. Тарифата ще включи 50% от цената за превоза за обратната посока. Смята се, че така ще се сложи край на пазаренето кое колко струва.

При друга таксиметрова компания плащането става електронно само през приложението. В нейните коли няма ПОС терминали поради тази причина. Шофьорът не вижда комуникацията с клиенти и плащането не зависи от него

Някои собственици на таксиметрови фирми коментират на шега, че професията на таксиметровия шофьор е станала по-престижна, защото с навлизането на новите технологии трябва да имат познание и за IT.

Искат пак вдигане на

тарифи, а е с 67,5%

по-скъпо отпреди 4 г.

Организациите на таксиметровите водачи искат поскъпване на минималната и максималната тарифа, която до края на октомври Столичната община ще трябва да приеме.

Предложенията на “Съюз Такси” и на Националния таксиметров синдикат, първият предлага 20% увеличение, а вторият - 44 на сто, ще се гледа в транспортната комисия в понеделник, за да го гласува общинският съвет в четвъртък, казва Красимир Цветков от националния синдикат. Мотивът е инфлацията. Само че тя, от 2022 г., когато за последно са променяни тарифите, е 14,4%, към нея от синдиката прибавят и очакваните за следващата година 3,5 на сто.

Пред мен са два фискални бона от возене в такси. Първият е от 30 март 2021 г., изминати са малко над 4 км и общата сума е 5,67 лв. Втората е от 23 април тази година, километрите са 3,99, престоят е с минута по-малко, а общата сума е 9,50 лв. Тоест за четири години таксито е поскъпнало с 67,5%.

От сметките на “Съюз Такси” с неговото 20% увеличение излиза, че дневната минимална тарифа ще скочи от 1,21 лв., както е сега при повечето фирми, на 1,45 лв. Максималната ще стане от 2,05 на 2,46 лв.

В бранша не са единодушни с искането за увеличение на цените, особено с приемането на еврото от 1 януари.



1850 таксиджии са на трудов договор при над 28 000 коли в страната

Масовият случай е да работят за компания, но за собствена сметка

Едва 1850 таксиметрови шофьори са на трудов договор. Това показва справка на НАП, поискана по Закона за достъп до обществена информация. Общо такситата у нас според Националния таксиметров синдикат са 28 857. Няма статистика колко са шофьорите.

Според данни на браншовите организации в София таксиджиите са между 7000 и 9000, като такситата са към 5700. Бройката на шофьори е по-голяма, защото понякога една кола се ползва от двама, за да е натоварена повече време и така по-бързо да се изплати лизингът за нея.

Според справката на данъчните на трудов договор в столицата са 136 души. Най-много са във Велико Търново - 288, следвани от Бургас - 208. Най-малко са в Габрово и Варна - съответно 7 и 11.

Красимир Цветков от таксиметровия синдикат коментира, че при таксиджиите законът дава две опции. Едната е да се работи от името на търговеца, тоест - на таксиметровата компания, и тогава се сключва и трудов договор.

Повечето шофьори обаче избирали втората опция - да се работи от името на компанията, но за собствена сметка. Това е масовият случай и при него водачът вече сам се грижи за осигуровките и плащането на данъци, има си собствен ЕИК. Може да е и едноличен търговец.