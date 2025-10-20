ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Отрицателни са пробите за алкохол на тримата младе...

Времето София 15° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21542365 www.24chasa.bg

КЗП установи нарушения на закона за еврото на летище „Васил Левски“ София

2176
Летище "Васил Левски" - София. Снимка Архив

При извършени съвместни проверки на Комисията за защита на потребителите и Националната агенция за приходите на територията на търговски обекти, намиращи се на летище „Васил Левски" София, бяха установени нарушения на Закона за въвеждане на еврото в Република България.

В хода на проверките инспекторите установиха, че има обекти, в които цените на част от стоките са обявени само в лева, без да са обозначени и в евро. Други установени нарушения са неправилно превалутиране от левове в евро, както и изписване на цените и валутите с различен шрифт.

Съставени са констативни протоколи, като за извършените нарушения законът предвижда налагане на санкции от 400 до 7000 лева. При установяване на повторно нарушение санкцията се увеличава и достига до 14 000 лева. КЗП продължава да следи за стриктното спазване на Закона за въвеждане на еврото в Република България и отново призовава търговците за добросъвестно изпълнение на вменените им задължения.

Летище "Васил Левски" - София. Снимка Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса