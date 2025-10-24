40 хиляди артикула за строителството, ремонта и градината. Не можете да ги пропуснете
В Сливен отвори врати магазин от веригата MASTERHAUS – модерен строителен хипермаркет, който съчетава функционален дизайн, широк асортимент и удобство за клиентите. Той се намира в кв. “Младост” и предлага всичко необходимо за строителството, ремонта и градината.
Освен с богат асортимент MASTERHAUS посреща първите си клиенти и с подаръци. До 15.11. продължава томбола с атрактивни награди, сред които 3 ваучера за пазаруване в MASTERHAUS на стойност по 500 лева, електрическа триколка, машини за майсторите, бойлер и много други.
Mарката стъпва в град с ключово местоположение
Магазинът в Сливен е шестият с марката MASTERHAUS в България. Той е реализиран с инвестиция от 10 млн. лева, финансирана с кредит от Обединена българска банка. Проектиран е от арх. Тихомир Ташков, а строителството е изпълнено от “Артел” с управител инж. Продан Пулев.
С новия магазин MASTERHAUS разширява присъствието си в страната, предоставяйки на клиентите удобно и добре организирано място за пазаруване. В обекта работят около 50 служители, които са част от местния екип на фирмата.
Изборът на Сливен не е случаен – град с ключово местоположение за Югоизточна България и благоприятна бизнес среда.
Съвременна визия, функционално пространство, бърза ориентация
Новият хипермаркет е с разгърната застроена площ от 5000 кв. м и разполага с 60 паркоместа за удобство на клиенти и партньори. Сградата е проектирана в модерен стил, с елегантна фасада, съобразена със съвременните архитектурни тенденции. Отличава се с функционален и модерен дизайн, създаващ усещане за простор и удобство.
Вътрешното пространство е организирано така, че да осигурява бърза ориентация за клиентите. Търговската зала включва три касови зони, информационен център и кафе зона за посетители, а складовата част е проектирана за ефективно зареждане и обслужване.
Решенията за дома и бизнеса стават по-лесни с MASTERHAUS
MASTERHAUS Сливен предлага над 40 000 артикула в основните категории:
- Баня;
- Бои, Лакове и мазилки;
- ВиК;
- Врати, обков и железария;
- Градина;
- Домакинство;
- Елуреди;
- Машини и инструменти;
- Осветление и елматериали;
- Подови и стенни покрития;
- Строителни материали.
Клиентите могат да разчитат на професионални консултанти, готови да съдействат при избора на материали, инструменти и решения за дома или бизнеса.
Част от стратегията за устойчив растеж
С новия магазин в Сливен MASTERHAUS продължава своята стратегия за регионално разширяване и подобряване на клиентското обслужване. Фирмата вече управлява търговски обекти в Бургас, Несебър, Айтос, Приморско и Казанлък, както и онлайн магазин masterhaus.bg, който обслужва клиенти в цялата страна.
Това лято компанията стартира изграждането на логистичен център, който ще оптимизира доставките и ще гарантира бързото зареждане на всички обекти от веригата.
MASTERHAUS – довереният партньор
С откриването на новия хипермаркет в Сливен MASTERHAUS продължава да развива стандарта, който отличава компанията – качество, професионализъм и грижа за клиента. Фирмата инвестира в съвременни решения, устойчиви практики и модерна търговска среда, която предлага реална стойност за клиентите и партньорите.
MASTERHAUS Сливен – успешните проекти започват тук.
Адрес:
- кв. “Младост”, бул. “Стефан Стамболов”, Сливен
- www.masterhaus.bg