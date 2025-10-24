"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

40 хиляди артикула за строителството, ремонта и градината. Не можете да ги пропуснете

В Сливен отвори врати магазин от веригата MASTERHAUS – модерен строителен хипермаркет, който съчетава функционален дизайн, широк асортимент и удобство за клиентите. Той се намира в кв. “Младост” и предлага всичко необходимо за строителството, ремонта и градината.

Освен с богат асортимент MASTERHAUS посреща първите си клиенти и с подаръци. До 15.11. продължава томбола с атрактивни награди, сред които 3 ваучера за пазаруване в MASTERHAUS на стойност по 500 лева, електрическа триколка, машини за майсторите, бойлер и много други.

Mарката стъпва в град с ключово местоположение

Магазинът в Сливен е шестият с марката MASTERHAUS в България. Той е реализиран с инвестиция от 10 млн. лева, финансирана с кредит от Обединена българска банка. Проектиран е от арх. Тихомир Ташков, а строителството е изпълнено от “Артел” с управител инж. Продан Пулев.

С новия магазин MASTERHAUS разширява присъствието си в страната, предоставяйки на клиентите удобно и добре организирано място за пазаруване. В обекта работят около 50 служители, които са част от местния екип на фирмата.

Изборът на Сливен не е случаен – град с ключово местоположение за Югоизточна България и благоприятна бизнес среда.

Съвременна визия, функционално пространство, бърза ориентация

Новият хипермаркет е с разгърната застроена площ от 5000 кв. м и разполага с 60 паркоместа за удобство на клиенти и партньори. Сградата е проектирана в модерен стил, с елегантна фасада, съобразена със съвременните архитектурни тенденции. Отличава се с функционален и модерен дизайн, създаващ усещане за простор и удобство.

Вътрешното пространство е организирано така, че да осигурява бърза ориентация за клиентите. Търговската зала включва три касови зони, информационен център и кафе зона за посетители, а складовата част е проектирана за ефективно зареждане и обслужване.

Решенията за дома и бизнеса стават по-лесни с MASTERHAUS

MASTERHAUS Сливен предлага над 40 000 артикула в основните категории:

Баня;

Бои, Лакове и мазилки;

ВиК;

Врати, обков и железария;

Градина;

Домакинство;

Елуреди;

Машини и инструменти;

Осветление и елматериали;

Подови и стенни покрития;

Строителни материали.

Клиентите могат да разчитат на професионални консултанти, готови да съдействат при избора на материали, инструменти и решения за дома или бизнеса.

Част от стратегията за устойчив растеж

С новия магазин в Сливен MASTERHAUS продължава своята стратегия за регионално разширяване и подобряване на клиентското обслужване. Фирмата вече управлява търговски обекти в Бургас, Несебър, Айтос, Приморско и Казанлък, както и онлайн магазин masterhaus.bg, който обслужва клиенти в цялата страна.

Това лято компанията стартира изграждането на логистичен център, който ще оптимизира доставките и ще гарантира бързото зареждане на всички обекти от веригата.

MASTERHAUS – довереният партньор

С откриването на новия хипермаркет в Сливен MASTERHAUS продължава да развива стандарта, който отличава компанията – качество, професионализъм и грижа за клиента. Фирмата инвестира в съвременни решения, устойчиви практики и модерна търговска среда, която предлага реална стойност за клиентите и партньорите.

MASTERHAUS Сливен – успешните проекти започват тук.

