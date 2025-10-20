ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса

Защо вече никой не може да спекулира с курса, при който България ще въведе еврото на 1 януари 2026 година? Какво предстои за бизнеса оттук нататък и какви са трудностите пред него? Как еврото ще спести 1 млрд. лв. на българските фирми?

Отговорите на тези въпроси за въвеждането на еврото дават Станислав Попдончев от Икономическия и социален съвет на Република България и зам.-министърът на финансите Методи Методиев в първия епизод на подкаста „Въпросите с отговор" на Икономическия и социален съвет.

„Основната логика за въвеждането на такъв дълъг период на двойно обозначаване на цените се базира на европейската практика – тя помага за по-плавна адаптация както на гражданите, така и на бизнеса", обясни в разговора зам.-министър Методиев.

Целият разговор, вижте тук.

В следващите епизоди ще коментираме и еврото през погледа на синдикатите и гражданските организации, казаха от ИСС. Форматът е реализиран като част от Комуникационната кампания за въвеждане на еврото в България.

