Българският бизнес ще плаща с над 20 на сто по-евтин ток утре

При средна цена от 292,89 лева (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент "Ден напред", сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на доставка - 21 октомври.

Енергийната борса затвори в понеделник, 13 октомври, при средна цена от 367,89 лв. за мегаватчас с ден на доставка миналия вторник. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-евина с 20,39 процента на седмична база.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 314,76 лв. за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 271,01 лв. за мегаватчас.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 82 499,10 мегаватчаса електроенергия, пише БТА.

В пазарния сегмент "В рамките на деня" среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 310,56 лв. (без ДДС) за мегаватчас.

За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час е 268,79 лв. (без ДДС) за мегаватчас.