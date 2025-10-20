Растеж беляза ранната търговия на Уолстрийт

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Водещите индекси на Уолстрийт се движат възходящо в ранната търговия днес. Инвеститорите очакват редица отчети на големи корпорации, както и най-новите данни за инфлацията в САЩ по-късно през седмицата, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Промишленият индекс Dow Jones бележи ръст с 260,26 пункта или 0,56 на сто до ниво 46 450,87 пункта към 17:18 часа българско време.

Широкообхватният S&P 500 се повиши с 50,9 пункта или 0,76 на сто до 6714,91 пункта, а технологичният Nasdaq Composite – с 235,02 пункта или 1,04 на сто до 22 914,99 пункта.